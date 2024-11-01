"До победного дня": в КНДР признали, что помогают России воевать против Украины
Глава северокорейского МИД Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян не сомневается, что Москва якобы сможет одержать победу над украинцами. При этом дипломат обвинила США и Запад в поставках оружия Киеву.
Северная Корея готова дальше поддерживать Российскую Федерацию и стоять рядом вплоть до так называемого "победного дня". Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает "Интерфакс".
По ее словам, Пхеньян намерен оказывать поддержку и помощь Москве в вопросе войны против Украины и не сомневается в "победе" Кремля под руководством Владимира Путина. Более того, такое указание дал глава Северной Кореи Ким Чен Ын еще в самом начале противостояния.
"Еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами. С самого начала специальной военной операции председатель КНДР Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядывались, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу", — заявила Цой Сон Хи.
Отдельно глава дипломатического ведомства КНДР добавила, что Соединенные Штаты Америки и другие страны Запада, которые поставляют Киеву оружие, якобы тем самым "пытаются долгосрочно вести войну в Украине против России".
На момент публикации материала в МИД Украины не комментировали заявление северокорейского дипломата.
Напомним, 31 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал привлечение бойцов КНДР в ВС РФ. По его словам, в такой способ глава Кремля испытывает реакцию мира, и если ее не будет, иностранный контингент с российской стороны возрастет.