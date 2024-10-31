"Безусловно, эти люди погибнут": Зеленский прокомментировал привлечение бойцов КНДР в ВС РФ (видео)

Привлекая солдат Северной Кореи к боевым действиям, Путин испытывает реакцию мира, и если ее не будет, иностранный контингент с российской стороны возрастет, считает украинский президент.

Related video

Президент России Владимир Путин сейчас испытывает реакцию мира на военных из КНДР в Курской области, а северокорейские солдаты будут гибнуть на чужой войне. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

"Они уже в Курской области. Столкновений еще не было, но они будут. Это вопрос дней, а не месяцев. Они применят эти войска. Безусловно, и люди погибнут", — сказал президент.

По мнению Зеленского, привлекая солдат Северной Кореи к боевым действиям, Путин испытывает реакцию мира, и если ее не будет, иностранный контингент с российской стороны возрастет.

"Северокорейским контингентом Путин проверяет реакцию Запада, стран НАТО и Южной Кореи. И я считаю, что после всех этих реакций Путин будет увеличивать контингент", — подчеркнул он.

Украинский лидер подчеркнул, что реакция мирового сообщества на появление северокорейских солдат "нулевая". Он добавил, что Украина может подать запрос на арест Ким Чен Ына в Международный уголовный суд.

"Мы будем принимать решение после боевого применения армии Северной Кореи против граждан Украины. Но, если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, то, я думаю, вместе с союзниками мы готовы к соответствующим шагам", — сказал президент.

Напомним, что Сеул ввел новые санкции против Северной Кореи. Экспортный контроль нацелен на ключевые компоненты для твердотопливных ракет на фоне признаков, что КНДР продолжает получать запчасти из-за рубежа.

Также сообщалось, что группа бывших солдат из КНДР заявила, что хотят воевать за ВСУ, чтобы деморализовать войска Ким Чен Ына.