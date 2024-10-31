"Безумовно, ці люди загинуть": Зеленський прокоментував залучення бійців КНДР до ЗС РФ (відео)

Залучаючи солдатів Північної Кореї до бойових дій, Путін випробовує реакцію світу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте, вважає український президент.

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Президент Росії Володимир Путін зараз випробовує реакцію світу на військових з КНДР у Курській області, а північнокорейські солдати будуть гинути на чужій війні. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

"Вони вже в Курській області. Зіткнень ще не було, але вони будуть. Це питання днів, а не місяців. Вони застосують ці війська. Безумовно, і люди загинуть", — сказав президент.

На думку Зеленського, залучаючи солдатів Північної Кореї до бойових дій, Путін випробовує реакцію світу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте.

"Північнокорейським контингентом Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін збільшуватиме контингент", – наголосив він.

Український лідер наголосив, що реакція світової спільноти на появу північнокорейських солдатів "нульова". Він додав, що Україна може подати запит на арешт Кім Чен Ина до Міжнародного кримінального суду.

"Ми будемо ухвалювати рішення після бойового застосування армії Північної Кореї проти громадян України. Але, якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, то, я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків", — сказав президент.

Нагадаємо, що Сеул запровадив нові санкції проти Північної Кореї. Експортний контроль націлений на ключові компоненти для твердопаливних ракет на тлі ознак, що КНДР продовжує отримувати запчастини з-за кордону.

Також повідомлялося, що група колишніх солдатів із КНДР заявила, що хочуть воювати за ЗСУ, щоб деморалізувати війська Кім Чен Ина.