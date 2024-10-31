"Обмежують розробку балістичних ракет": Сеул запровадив нові санкції проти Північної Кореї

В МЗС заявили, що ця акція також спрямована на підвищення обізнаності міжнародної спільноти про необхідність запобігти придбанню Північною Кореєю критично важливих предметів для розробки твердопаливних ракет.

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Сеул запровадив нові санкції проти Північної Кореї через останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Експортний контроль націлений на ключові компоненти для твердопаливних ракет на тлі ознак, що КНДР продовжує отримувати запчастини з-за кордону. Про це пише видання Nknews.org

31 жовтня Південна Корея запровадила нові експортні санкції проти Північної Кореї, щоб не дати їй отримати ключові матеріали для виробництва твердопаливних ракет. У МЗС Південної Кореї заявили, що запуск становить загрозу "миру та безпеці на Корейському півострові та міжнародній спільноті" та повідомили про нові заходи, "що обмежують розробку балістичних ракет Північної Кореї".

Загалом експортний контроль охоплює 15 компонентів, "необхідних для розробки та виробництва твердопаливних ракет", які Північній Кореї важко виробляти всередині країни, заявили в міністерстві.

Серед них:

тверде паливо,

фюзеляжі,

камери згоряння та приводи,

вугільні циліндри,

натуральний каучук та компоненти тощо.

"Ця акція також спрямована на підвищення обізнаності міжнародної спільноти про необхідність запобігти придбанню Північною Кореєю критично важливих предметів для розробки твердопаливних ракет, тим самим ще більше обмежуючи її програму балістичних ракет", — йдеться в повідомленні МЗС Південної Кореї.

Про новий експортний контроль Сеул оголосив через кілька годин після того, як Північна Корея запустила балістичну ракету великої дальності по високій траєкторії в бік Японського моря, відзначивши, що це був найдовший ракетний політ за усі попередні випробування КНДР.

Снаряд пролетів 7000 км, встановивши рекорд висоти для ракетної програми країни.

Невдовзі після запуску Північна Корея опублікувала заяву лідера Кім Чен Ина, назвавши випробування "відповідною військовою дією" у відповідь на зростаючі загрози безпеці КНДР.

Кім Чен Ин підкреслив важливість "постійного посилення" стратегічних сил Північної Кореї, повторивши, що Пхеньян ніколи не відмовиться від свого курсу на "посилення" ядерного потенціалу.

Нагадаємо, що раніше група екссолдатів із КНДР заявили, що хочуть воювати за ЗСУ, щоб деморалізувати війська Кім Чен Ина.