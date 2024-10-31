"Ограничивают разработку баллистических ракет": Сеул ввел новые санкции против Северной Кореи

В МИД заявили, что эта акция также направлена на повышение осведомленности международного сообщества о необходимости предотвратить приобретение Северной Кореей критически важных предметов для разработки твердотопливных ракет.

Related video

Сеул ввел новые санкции против Северной Кореи из-за последнего запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Экспортный контроль нацелен на ключевые компоненты для твердотопливных ракет на фоне признаков, что КНДР продолжает получать запчасти из-за рубежа. Об этом пишет издание Nknews.org

31 октября Южная Корея ввела новые экспортные санкции против Северной Кореи, чтобы не дать ей получить ключевые материалы для производства твердотопливных ракет. В МИД Южной Кореи заявили, что запуск представляет угрозу "миру и безопасности на Корейском полуострове и международному сообществу" и сообщили о новых мерах, "ограничивающих разработку баллистических ракет Северной Кореи".

В целом экспортный контроль охватывает 15 компонентов, "необходимых для разработки и производства твердотопливных ракет", которые Северной Корее трудно производить внутри страны, заявили в министерстве.

Среди них:

твердое топливо,

фюзеляжи,

камеры сгорания и приводы,

угольные цилиндры,

натуральный каучук и компоненты и т.д.

"Эта акция также направлена на повышение осведомленности международного сообщества о необходимости предотвратить приобретение Северной Кореей критически важных предметов для разработки твердотопливных ракет, тем самым еще больше ограничивая ее программу баллистических ракет", — говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

О новом экспортном контроле Сеул объявил через несколько часов после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности по высокой траектории в сторону Японского моря, отметив, что это был самый длинный ракетный полет за все предыдущие испытания КНДР.

Снаряд пролетел 7000 км, установив рекорд высоты для ракетной программы страны.

Вскоре после запуска Северная Корея опубликовала заявление лидера Ким Чен Ына, назвав испытания "ответным военным действием" в ответ на растущие угрозы безопасности КНДР.

Ким Чен Ын подчеркнул важность "постоянного усиления" стратегических сил Северной Кореи, повторив, что Пхеньян никогда не откажется от своего курса на "усиление" ядерного потенциала.

Напомним, что ранее группа экс-солдат из КНДР заявили, что хотят воевать за ВСУ, чтобы деморализовать войска Ким Чен Ына.