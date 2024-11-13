Несе 1200 кг ракет і БПЛА: у Китаї представили реактивний дрон GDF-600 (фото)

Безпілотник GDF-600 може розганятися до 8500 км/год і уражати безліч цілей на великій території за допомогою ракет, дронів-камікадзе і кінетичних ударних боєприпасів.

Китайська компанія GARA презентувала на Airshow China 2024 у місті Чжухай проєкт некерованого гіперзвукового літального апарату GDF-600, оснащеного різними типами суббоєприпасів. Про це пише The War Zone.

Повідомляється, що GARA висунула п'ять різних типів корисного навантаження для GDF-600. Це надзвукові та дозвукові ракети, "патрульний снаряд" (який, імовірно, є баражувальним боєприпасом або дроном-камікадзе), безпілотна повітряна система і безмоторний кінетичний ударний боєприпас.

GDF-600 може нести п'ять типів корисного навантаження Фото: X (Twitter)

Представлена на виставці модель GDF-600 містить навантаження з шести "патрульних снарядів", шести безпілотних повітряних систем і 13 дозвукових ракет. Як зазначають у виданні, немає жодних згадок про конкретну стартову платформу для GDF-600, але його можна адаптувати до наземної, повітряної або морської системи зброї.

Заявлені технічні характеристики реактивного безпілотника GDF-600:

дальність — від 200 до 600 км;

максимальна швидкість — понад 8500 км/год;

максимальна висота — 40 км;

стартова маса — 5000 кг;

бойове навантаження — 1200 кг.

Автори статті вважають, що апарат потенційно може випускати суббоєприпаси в декількох точках на траєкторії польоту. Таким чином зброя здатна уражати безліч цілей на великій території. Крім того, додаткове навантаження, особливо БПЛА, можна налаштувати на ведення радіоелектронної боротьби та інші завдання, включно з безпосередньою оцінкою шкоди від бомбардування, розвідкою і виконанням ролі помилкових цілей.

GDF-600 на Airshow China 2024 Фото: X (Twitter)

У виданні також наголосили, що деякі зі згаданих суббоєприпасів зможуть істотно збільшити загальну дальність всієї системи. У презентації сказано, що надзвукові ракети можуть долати відстань до 500 кілометрів від точки запуску. Таким чином, вони можуть подвоїти дальність ураження, якщо їх випустити на фінальному етапі польоту GDF-600.

Важливо

Китай ударив по виробнику дронів, який допомагає Україні: як це позначиться на ЗСУ

Експерти порталу зазначили, що наразі незрозуміло, наскільки далеко просунулася розробка GDF-600 наразі. За їхніми словами, запуск корисного навантаження з будь-чого, що рухається на гіперзвукових швидкостях, пов'язаний з відносно великими технологічними труднощами, зокрема через фізичні та термічні напруження, особливо в момент поділу. Зокрема, більш тендітні вантажі, як-от БПЛА, вимагають засобів безпечного уповільнення до дозвукових швидкостей.

Нагадаємо, напередодні міжнародного авіакосмічного салону Zhuhai Air Show в Китаї, організованого адміністрацією Пекіна, на території заходу було помічено прототип 10-тонного реактивного дрона Jiu Tian, здатного запускати рої безпілотників.

Зі свого боку американська компанія Mayman Aerospace оголосила про успішне завершення льотних випробувань на військовій базі в пустелі Каліфорнії випробувального зразка реактивного безпілотного літального апарата з вертикальним зльотом і посадкою Razor.