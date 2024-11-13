Несет 1200 кг ракет и БПЛА: в Китае представили реактивный дрон GDF-600 (фото)

Беспилотник GDF-600 может разгоняться до 8500 км/ч и поражать множество целей на большой территории с помощью ракет, дронов-камикадзе и кинетических ударных боеприпасов.

Китайская компания GARA презентовала на Airshow China 2024 в городе Чжухай проект неуправляемого гиперзвукового летательного аппарата GDF-600, оснащенного различными типами суббоеприпасов. Об этом пишет The War Zone.

Сообщается, что GARA выдвинула пять различных типов полезной нагрузки для GDF-600. Это сверхзвуковые и дозвуковые ракеты, "патрульный снаряд" (который, вероятно, является барражирующим боеприпасом или дроном-камикадзе), беспилотная воздушная система и безмоторный кинетический ударный боеприпас.

GDF-600 может нести пять типов полезной нагрузки Фото: X (Twitter)

Представленная на выставке модель GDF-600 содержит нагрузку из шести "патрульных снарядов", шести беспилотных воздушных систем и 13 дозвуковых ракет. Как отмечают в издании, нет никаких упоминаний о конкретной стартовой платформе для GDF-600, но его можно адаптировать к наземной, воздушной или морской системе оружия.

Заявленные технические характеристики реактивного беспилотника GDF-600:

дальность — от 200 до 600 км;

максимальная скорость — более 8500 км/ч;

максимальная высота — 40 км;

стартовая масса – 5000 кг;

боевая нагрузка — 1200 кг.

Авторы статьи полагают, что аппарат потенциально может выпускать суббоеприпасы в нескольких точках на траектории полета. Таким образом оружие способно поражать множество целей на обширной территории. Кроме того, дополнительную нагрузку, особенно БПЛА, можно настроить на ведение радиоэлектронной борьбы и другие задачи, включая непосредственную оценку ущерба от бомбардировки, разведку и выполнение роли ложных целей.

GDF-600 на Airshow China 2024 Фото: X (Twitter)

В издании также подчеркнули, что некоторые из упомянутых суббоеприпасов смогут существенно увеличить общую дальность всей системы. В презентации сказано, что сверхзвуковые ракеты могут преодолевать расстояние до 500 километров от точки запуска. Таким образом, они могут удвоить дальность поражения, если их выпустить на финальном этапе полета GDF-600.

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Эксперты портала отметили, что на данный момент неясно, насколько далеко продвинулась разработка GDF-600 на данный момент. По их словам, запуск полезной нагрузки с чего-либо, движущегося на гиперзвуковых скоростях, сопряжен с относительно большими технологическими трудностями, в частности из-за физических и термических напряжений, особенно в момент разделения. В частности, более хрупкие грузы, такие как БПЛА, требуют средств безопасного замедления до дозвуковых скоростей.

Напомним, в преддверии международного авиакосмического салона Zhuhai Air Show в Китае, организованного администрацией Пекина, на территории мероприятия был замечен прототип 10-тонного реактивного дрона Jiu Tian, способного запускать рои беспилотников.

В свою очередь американская компания Mayman Aerospace объявила об успешном завершении летных испытаний на военной базе в пустыне Калифорнии испытательного образца реактивного беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой Razor.