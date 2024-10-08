Запускает ракеты Brimstone и Hellfire: в США успешно испытали реактивный дрон Razor (видео)

БПЛА Razor может увеличивать дальность ракет "воздух-воздух" или "воздух-земля" более чем на 320 километров, утверждает производитель.

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Американская компания Mayman Aerospace объявила об успешном завершении летных испытаний на военной базе в пустыне Калифорнии испытательного образца реактивного беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) Razor. Об этом пишет European Security & Defence.

Как отмечают в издании, Razor являет собой многоцелевой беспилотник, который можно использовать для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также для транспортировки критически важных грузов военного назначения.

Испытательный образец БПЛА Razor

Кроме того, по словам производителя, БПЛА можно сконфигурировать для увеличения дальности действия меньших ракет класса "воздух-воздух" или "воздух-земля", таких как Brimstone или Hellfire. БПЛА способен доставить ракету на расстояние более 320 километров, зависнуть на месте до получения команды, а затем выпустить ракету для окончательного поражения цели.

Сообщается, что Razor может взлетать с площадки 3 x 3 метра, развивать скорость до 805 км/ч и выполнять операции на высоте до 6000 метров. Среди прочих особенностей — навигация и управление с помощью искусственного интеллекта без GPS.

БПЛА Razor Фото: Mayman Aerospace

"Как многоцелевая технология двойного назначения Razor уже меняет то, как военные командиры и гражданские лидеры думают об автономных VTOL", — заявил генеральный директор Mayman Aerospace Дэвид Мейман.

Главный инженер Mayman Aerospace доктор Ману Шарма добавил, что в ходе испытаний БПЛА выполнили семь автономных миссий. Он подчеркнул, что все системы работали идеально, как и планировалось. Основной целью было проверить последние обновления программного обеспечения и управления полетом.

Испытательный образец БПЛА Razor Фото: Mayman Aerospace

Также сообщается, что Razor – это полностью масштабируемый аппарат. На данный момент в Mayman Aerospace планирует разработать варианты P100, P500 и P1000 с полезной нагрузкой 45 килограмм, 227 килограмм и 454 килограмм соответственно. Производство и продажи P100 запланированы на 2025 год.

Напомним, американская компания General Atomics представил на конференции Air, Space & Cyber ​​Association в Вашингтоне полномасштабный макет автономного боевого самолета, предназначенного для дополнения военно-воздушных сил более дешевыми, одноразовыми роботизированными истребителями.

В свою очередь американская компания Vantage Robotics представила мини-беспилотник Trace, предназначенный для выполнения разведывательных задач, который не уступает по характеристикам большим дронам.