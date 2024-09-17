Весит всего 153 г: в США представили мини-дрон Trace для спецподразделений (фото, видео)

По словам производителя, беспилотник Trace не уступает по характеристикам большим дронам, но его легче перевозить и сложнее обнаружить.

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Американская компания Vantage Robotics представила мини-беспилотник Trace, предназначенный для выполнения разведывательных задач. Об этом говорится на официальном сайте производителя.

БПЛА Trace

Сообщается, что Trace был создан для потребностей национальной безопасности, правоохранительных органов и управления критической инфраструктурой. Он весит всего 153 грамма, имеет ширину 12 дюймов (30,48 сантиметра) и помещается в небольшой рюкзак.

БПЛА Trace Фото: Vantage Robotics

По словам производителя, БПЛА имеет возможности как у дронов, которые весят в 10 раз больше, но его сложнее обнаружить и легче транспортировать. Среди преимуществ БПЛА — низкий уровень шума, тепловизионная камера с карданной стабилизацией и 48-мегапиксельные ЭО-камеры с 24-кратным зумом и тактической осведомленности в любых условиях.

Дрон Trace

Благодаря компактному размеру он может летать в узких пространствах, используя семь лазерных датчиков дальномера для обхода препятствий. Направленные вниз визуальные датчики обеспечивают полный контроль положения без GPS, даже в темноте, с направленным вниз осветителем сцены.

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В компании утверждают, что Trace может летать при ветре в 25 узлов. Одна стандартная батарея обеспечивает до 30 минут полета. Дальность связи дрона – до 2 километров. Благодаря конструкции IP-53, а также корпусу из карбона и титана, БПЛА является довольно-таки прочным при своем небольшом весе.

Напомним, в ноябре 2022 года владелец сайта "Специальное назначение" и учредитель газеты "Спецназ" Владимир Волосюк сообщил, что украинские военные используют на войне миниатюрные дроны Black Hornet Nano от Teledyne Flir весом 32 грамма.

В свою очередь россияне в ноябре 2023 года заявили, что применяют в Украине новую разработку — беспилотный летательный аппарат "Привет-мини", работающий на нестандартных частотах.