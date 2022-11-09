ВСУ показали в действии самый маленький дрон Black Hornet Nano (видео)

Беспилотники весом 32 г позволяют проводить разведку в тылу противника, не привлекая внимания.

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Украинские военные используют на войне миниатюрные дроны Black Hornet Nano от Teledyne Flir. Владелец сайта "Специальное назначение" и учредитель газеты "Спецназ" Владимир Волосюк показал аппарат в действии на своей странице в Facebook.

В коротком ролике военные продемонстрировали свое умение обращаться с маленьким дроном, похожим на карманный вертолет. Black Hornet Nano завис в воздухе над полем, а затем под управлением оператора медленно спустился в подставленную кепку. Судя по деревьям на заднем плане, видео сняли еще несколько месяцев назад, но опубликовали лишь сейчас.

Ранее Фокус рассказывал о характеристиках и особенностях Black Hornet. Модель отличается очень маленькими размерами (10х2,5 см), а вес одного устройства составляет всего 32 г. С виду дрон кажется детской игрушкой, однако это полноценная военная техника, предназначенная для ведения разведки прямо под носом у противника. Винты беспилотники вращаются практически бесшумно, поэтому он способен действовать даже внутри помещения, где засели российские солдаты.

Крохотная камера передает оператору видео в реальном времени с разрешением 640х480 и снимки с разрешением 1600х1200 пикс. по зашифрованному каналу связи на расстоянии до 2 км. Кроме того, весь материал записывается на SD-карты, чтобы бойцы ВСУ могли более тщательно изучить разведданные после возвращения на базу. Помимо оптической камеры, Black Hornet оснащен тепловизором и фонариком для работы ночью.

Оператор может без труда носить микро-дрон в кармане, ведь они занимает не больше места, чем смартфон. Управлять Black Hornet можно вручную с помощью пульта или же отправить в самостоятельный полет, задав несколько контрольных точек и указав задачи, которые нужно выполнить в том или ином месте. В случае потери соединения, дрон Black Hornet вернется к оператору по GPS-навигации.

Технические характеристики дрона Black Hornet:

Диаметр винта: 123 см

Время полета: до 25 мин.

Максимальная скорость: 21 км/ч

Допустимая скорость ветра: 77 м/с

Температурный режим: от -10 до +43 градусов Цельсия

В августе стало известно, что Норвегия и Великобритания передадут ВСУ дроны Black Hornet. Количество устройств неизвестно, но стоимость всей партии составила $9,6 млн. Стоит отметить, что в 2016-2018 годах один такой БПЛА оценивали примерно в $40 тыс.