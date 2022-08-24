Норвегия и Британия передадут Украине микродроны FLIR Black Hornet (фото)

Крохотные дроны могут разведывать территорию на дистанции до 2 км на скорости до 25 км/ч. Они способны вести полноценную видео и фото съемку.

Норвегия с Великобританий передадут Украине минидроны для проведения разведки Teledyne Flir Black Horne. Об этом сообщает Reuters.

Всего планируется передать дронов на сумму 90 млн норвежских крон, что составляет 9,26 млн долларов. Министр обороны Норвегии анонсировал поставку дронов 24 августа. Они предназначены для ведения разведки на малой дистанции.

Что известно о микродронах Black Hornet?

Микрофоны предназначены для ведения разведки на дистанции до одного-двух километров. Разработали Black Hornet в Норвегии силами компании Prox Dynamics, которую затем выкупила компания FLIR Systems, которую также выкупила Teledryne Incorporated. Его размеры составляют всего 10х2,5 сантиметра, а вес составляет 32 грамм. Несмотря на свои крохотные размеры дрон способен вести видеозапись и делать фотографии.

[ + – ] Микродрон способен развивать скорость до 25 км/ч

Аппарат способен работать от одного заряда до 25 минут. При этом он развивает скорость до 25 км/ч. За время производства с 2016 года было выпущено свыше 12 тысяч микродронов. Стоимость одного дрона в 2016-2018 годы составляла около 40 тысяч долларов.

[ + – ] Характеристики Black Hornet 3

Напомним, украинские военные получили футуристичные дронобойные ружья DroneDefender. Оно способно сбивать дрон с двух километров.

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