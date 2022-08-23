ВСУ получит беспилотники FlyEye стоимостью 5,4 млн грн: что умеют БПЛА разведчики

Беспилотный комплекс с двумя дронами и станцией управления уже помогает отбивать у РФ Херсонскую область.

Украинская IT-компания Intellias передала 5 485 000 грн на покупку разведывательных дронов. Об этом пишет сайт Gagadget, ссылаясь на пресс-релиз предприятия.

Intellias сообщила, что передала деньги благотворительному фонду Сергея Притулы в честь своего двадцатилетнего юбилея. На эти деньги волонтеры уже купили беспилотный авиационный комплекс, состоящий из двух дронов FlyEye и станции управления. Прямо сейчас эти аппараты помогают украинским воинам освобождать временно оккупированные районы Херсонской области.

Комплекс FlyEye разработана польской компанией WB Electronics. ВСУ начали использовать их еще до полномасштабного вторжения РФ и продолжают применять сейчас. Военные особенно ценят такие беспилотники за хорошую защиту от вражеских систем радиоэлектронной борьбы и возможность запускать прямо с рук — без каких-либо катапульт или пусковых установок. Управляются дроны с помощью специально разработанного для них ПО, а также благодаря программам для управления артиллерийским огнем Topaz и ПО для управления огнем минометов SKOM.

Характеристики БПЛА FlyEye:

Максимальная скорость беспилотника – до 160 км/ч (зависит от погоды)

Дальность полета – 50 км

Продолжительность полета — до 180 мин.

Потолок высоты – 4 км

Вес полезной нагрузки — 11 кг

Длина — 1,9 м

Размах крыльев — 3,6 м

"Компании Intellias исполнилось 20 лет, и в этой ситуации самый лучший подарок для нас сейчас – это победа. Мы надеемся, что приобретенный нами беспилотный авиационный комплекс FlyEye, уже на фронте и выполняющий свою работу, поможет ее приблизить", — написала пресс-служба.

Cергей Притула в своем комментарии отметил, что украинская армия постоянно нуждается в беспилотниках, необходимых для ведения разведки и корректирования артиллерийского огня — основного средства поражения противника. По его словам, благодаря Fly Eye одно из подразделений ВСУ стало еще эффективнее работать на передовой.

Ранее писали, что ВСУ получили десятки дронов FLyEye и DJI Matrice 300 в рамках проекта "Армия дронов". Глава Минцифры Михаил Федоров назвал FLyEye одним из лучших разведывательных дронов на рынке.

Сообщали также о самых популярных коммерческих дронах на вооружении ВСУ. Украинские военные успешно используют модифицированные гражданские модели, чтобы искать и уничтожать ВС РФ.