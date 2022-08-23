ЗСУ отримають безпілотники FlyEye вартістю 5,4 млн грн: що вміють БПЛА-розвідники

Безпілотний комплекс із двома дронами та станцією управління вже допомагає відбивати в РФ Херсонську область.

Українська IT-компанія Intellias передала 5,485 млн грн на купівлю розвідувальних дронів. Про це пише сайт Gagadget, посилаючись на пресреліз підприємства.

Intellias повідомила, що передала гроші благодійному фонду Сергія Притули на вшанування свого двадцятирічного ювілею. На ці гроші волонтери вже купили безпілотний авіаційний комплекс, який складається з двох дронів FlyEye та станції управління. Зараз ці апарати допомагають українським воїнам звільняти тимчасово окуповані райони Херсонської області.

Комплекс FlyEye розроблений польською компанією WB Electronics. ЗСУ почали використовувати їх ще до повномасштабного вторгнення РФ і продовжують застосовувати зараз. Військові особливо цінують такі безпілотники за хороший захист від ворожих систем радіоелектронної боротьби та можливість запускати прямо з рук без жодних катапульт або пускових установок. Управляються дрони за допомогою спеціально розробленого для них програмного забезпечення, а також завдяки програмам для управління артилерійським вогнем Topaz і програмного забезпечення для управління вогнем мінометів SKOM.

Характеристики БПЛА FlyEye:

Максимальна швидкість безпілотника — до 160 км/год (залежить від погоди)

Дальність польоту — 50 км

Тривалість польоту — до 180 хв

Межа висоти — 4 км

Вага корисного навантаження — 11 кг

Довжина — 1,9 м

Розмах крил — 3,6 м

"Компанії Intellias виповнилося 20 років, і в цій ситуації найкращий подарунок для нас зараз — це перемога. Ми сподіваємося, що придбаний нами безпілотний авіаційний комплекс FlyEye, який уже на фронті виконує свою роботу, допоможе її наблизити", — написала пресслужба.

Сергій Притула у своєму коментарі зазначив, що українська армія постійно потребує безпілотників, необхідних для ведення розвідки та коригування артилерійського вогню — основного засобу ураження противника. За його словами, завдяки Fly Eye один із підрозділів ЗСУ почав ще ефективніше працювати на передовій.

Раніше писали, що ЗСУ отримали десятки дронів FLyEye і DJI Matrice 300 у межах проєкту "Армія дронів". Глава Мінцифри Михайло Федоров назвав FLyEye одним із найкращих розвідувальних дронів на ринку.

Повідомляли також про найпопулярніші комерційні дрони на озброєнні ЗСУ. Українські військові успішно використовують модифіковані цивільні моделі, щоб шукати й знищувати ЗС РФ.