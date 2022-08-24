Норвегія та Британія передадуть Україні мікродрони FLIR Black Hornet (фото)

Крихітні дрони можуть розвідувати територію на дистанції до 2 км на швидкості до 25 км/год. Вони здатні вести повноцінну відео та фото зйомку.

Норвегія з Великобританії передадуть Україні мінідрони для проведення розвідки Teledyne Flir Black Horne. Про це повідомляє Reuters.

Усього планується передати дронів на суму 90 млн норвезьких крон, що становить 9,26 млн доларів. Міністр оборони Норвегії анонсував постачання дронів 24 серпня. Вони призначені для ведення розвідки на малій дистанції.

Що відомо про мікродрони Black Hornet?

Мікрофони призначені для розвідки на дистанції до одного-двох кілометрів. Розробили Black Hornet у Норвегії силами компанії Prox Dynamics, яку потім викупила компанія FLIR Systems, яку також викупила Teledryne Incorporated. Його розміри становлять лише 10х2,5 сантиметра, а вага становить 32 грам. Попри свої крихітні розміри, дрон здатний вести відеозапис і робити фотографії.

[ + – ] Мікродрон здатний розвивати швидкість до 25 км/год

Апарат здатний працювати від одного заряду до 25 хвилин. У цьому він розвиває швидкість до 25 км/год. За час виробництва з 2016 року випущено понад 12 тисяч мікродронів. Вартість одного дрона у 2016-2018 роках становила близько 40 тисяч доларів.

[ + – ] Характеристики Black Hornet 3

Нагадаємо, українські військові отримали футуристичні дронобійні рушниці DroneDefender. Вони здатні збивати дрон із двох кілометрів.

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