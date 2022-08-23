Українські військові отримали футуристичні рушниці DroneDefender (фото)

Пристрій дозволяє збивати ворожий безпілотник із двох кілометрів. Найімовірніше, рушниці передала армія США попри відсутність офіційних анонсів.

Бійці Збройних Сил України показали американські антидронові пристрої DroneDefender. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker у "Твіттері".

Було опубліковано фотографії українського військового з антидроною зброєю DroneDefender, яку, швидше за все, передали із США. Вказується, що основним експлуататором пристроїв є американська армія, тому саме вони могли передати DroneDefender.

[ + – ] Пристрій дозволяє збивати дрони на дальності близько 2 км

Що відомо про пристрій?

DroneDefender — це пристрій, який створює перешкоди на частотах, на яких працює більшість дронів, включаючи спектр GNSS. Зазначається, що це проста рушниця, яка буквально працює за принципом "наведи й веди". Роботу дрона можна придушити після його потрапляння в приціл пристрою. Оператор отримує інформацію про режим перешкод через тактильні вібрації. Основні цілі DroneDefender:

захист військових частин

захист вахт і посольств

захист мобльних сил і конвоїв

захист розгортання й операцій позицій

Для запуску антидронного пристрою потрібно менше 0,1 секунди, а радіус дії становить близько 2 кілометрів. Працювати з одного заряду можна більше двох годин.

Нагадаємо, 12 липня литовці показали антидронові рушниці та радари, куплені для української армії. Також у серпні Німеччина передала Україні 8 одиниць антидронової зброї, ЗСУ "Гепард", "Хамві" та низку іншого озброєння.