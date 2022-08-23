Украинские военные получили футуристичные дронобойные ружья DroneDefender (фото)

Устройство позволяет сбивать вражеский беспилотник с двух километров. Вероятнее всего, ружья передала армия США несмотря на отсутствие официальных анонсов.

Бойцы Вооруженных сил Украины показали американские антидроновые устройства DroneDefender. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker в Твиттере.

Были опубликованы фотографии украинского военного с антидроным оружием DroneDefender, которое скорее всего были переданы из США. Указывается, что основным эксплуататором устройств является американская армия, поэтому именно они и могли передать DroneDefender.

[ + – ] Устройство позволяет сбивать дроны на дальности около 2 км

Что известно об устройстве?

DroneDefender — это устройство, которое создает помехи на частотах, на которых работает большинство дронов, включая спектр GNSS. Отмечается, что это простое ружье, которое буквально работает по принципу "наведи и веди". Работу дрона можна подавить после его попадания в прицел устройства. Оператор получает информацию о режиме помех через тактильные вибрации. Основные цели DroneDefender:

защита воинских частей

защита вахт и посольств

защита мобльных сил и конвоев

защита развертывания и операций позиций

Для запуска антидронного устройства нужно меньше 0,1 секунды, а радиус действия составляет около 2 километров. Работать с одного заряда можно больше 2 часов.

Напомним, 12 июля литовцы показали антидроновые ружья и радары, купленные для украинской армии. Также в августе Германия передала Украине 8 антидроновых оружий, ЗСУ "Гепард", Хамви и ряд другого вооружения.