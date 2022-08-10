Германия за неделю передала Украине еще 4 зенитки Gepard и 10 бронемашин HMMWV
ВСУ получат дополнительные антидроны и систем дистанционного разминирования. По данным пресс-службы правительства Германии, расходы на модернизацию в этом году увеличат до 2 млрд евро, что связано с оказанием военной поддержки Украине.
Германия за минувшую неделю расширила военную помощь для Украине и передала на вооружение ВСУ четыре зенитных самоходных установки Gepard, 13 бронированных автомобилей, в том числе HMMWV и три эвакуационные машины, которые могут служить платформами для радиолокационных станций и станций, создающих помехи беспилотной авиации. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Средства на модернизацию в правительственном бюджете на 2022 год увеличат до 2 млрд евро, говорится в сообщении. Выделение дополнительного финансирования главным образом связано с оказанием военной поддержки Украине.
- 4 зенитные самоходные установки Gepard
- 10 машин HMMWV (8 из них для наземных РЛС, еще 2 — для станций, создающих помехи БПЛА)
- 3 бронированные эвакуационные автомобили
- 7 глушилок
- 8 антидронов
- 4 мобильных систем для дистанционного разминирования территории
- 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов
- 1 высокочастотное устройство
- 49 тыс. снарядов для зенитных систем
- 2 холодильника для медикаментов
Напомним, что своевременные поставки HIMARS, возможно, спасли бы Мариуполь: украинские силы стояли в 100 км от города и не могли сдвинуть линию фронта из-за ударов российской артиллерии.
Ранее Фокус сообщал, что в США сенаторы упрекают Байдена в нерешительности, утверждая, что администрация президента стремится не разозлить Кремль, потому и возникли заминки с поставками Украине дальнобойных ракет для HIMARS.