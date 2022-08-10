Германия за неделю передала Украине еще 4 зенитки Gepard и 10 бронемашин HMMWV

ВСУ получат дополнительные антидроны и систем дистанционного разминирования. По данным пресс-службы правительства Германии, расходы на модернизацию в этом году увеличат до 2 млрд евро, что связано с оказанием военной поддержки Украине.

Германия за минувшую неделю расширила военную помощь для Украине и передала на вооружение ВСУ четыре зенитных самоходных установки Gepard, 13 бронированных автомобилей, в том числе HMMWV и три эвакуационные машины, которые могут служить платформами для радиолокационных станций и станций, создающих помехи беспилотной авиации. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Средства на модернизацию в правительственном бюджете на 2022 год увеличат до 2 млрд евро, говорится в сообщении. Выделение дополнительного финансирования главным образом связано с оказанием военной поддержки Украине.

4 зенитные самоходные установки Gepard

10 машин HMMWV (8 из них для наземных РЛС, еще 2 — для станций, создающих помехи БПЛА)

3 бронированные эвакуационные автомобили

7 глушилок

8 антидронов

4 мобильных систем для дистанционного разминирования территории

8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов

1 высокочастотное устройство

49 тыс. снарядов для зенитных систем

2 холодильника для медикаментов

Напомним, что своевременные поставки HIMARS, возможно, спасли бы Мариуполь: украинские силы стояли в 100 км от города и не могли сдвинуть линию фронта из-за ударов российской артиллерии.

Ранее Фокус сообщал, что в США сенаторы упрекают Байдена в нерешительности, утверждая, что администрация президента стремится не разозлить Кремль, потому и возникли заминки с поставками Украине дальнобойных ракет для HIMARS.