Поставки HIMARS предотвратили бы трагедию Мариуполя, — польский посол

По словам Бартоша Чихоцкого, РСЗО HIMARS не позволили бы россиянам войти в Мариуполь. ВСУ стояли в 100 км от города, не имея возможности сдвинуть линию фронта.

Посол Польши в Украине Бартош Чихоцкий заявил, что трагедии Мариуполя можно было бы избежать, если бы Киеву своевременно предоставили американские реактивные системы залпового огня HIMARS, передает Polska Times.

"Мы прекрасно понимаем, что если бы HIMARS поставили в Украину раньше, трагедии в Мариуполе можно было бы избежать. Украинцы стояли в 100 км от города, от которого их отделяла равнина, не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены просто наблюдать за трагедией своих товарищей", — сказал посол, добавив, что если бы у Украины были эти РСЗО раньше, россиянам бы просто не позволили войти в город.

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По словам посла, нужно задаться вопросом о том, собирается ли Запад смотреть, как Украина истекает кровью, а затем побеждает и в течение десятилетий восстанавливается, или же лучше приложить больше усилий, чтобы ускорить победу, т.к. процесс послевоенного будет восстановления сопряжен с долгосрочной нестабильностью.

При этом польский дипломат уверен в конечной победе Украины, если не произойдет какого-то немыслимого поворота, из-за которого Запад бы приостановил военную и экономическую поддержку Украины и снял бы с РФ санкции.

"Украина будет защищаться. Это вопрос не только времени, но и масштабов жертв и разрушений", — заявил Чихоцкий.

Поставки Соединенными Штатами РСЗО HIMARS внесли перелом в ход войны. Осада Мариуполя, в ходе которой погибло бесчисленное количество гражданских жителей и, предположительно, имели место военные преступления со стороны российских военных, длилась с 24 февраля по 20 мая, когда последние защитники Мариуполя сдались в плен. Первые же поставки HIMARS начались в конце июня.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что за 6 месяцев войны не было предоставлено ни одного доказательства о том, что западное вооружение якобы не попадает к ВСУ. "Вбросами о "черном рынке оружия" РФ пытается остановить помощь Украине", — подчеркнул Подоляк