Постачання HIMARS запобігли б трагедії Маріуполя, — польський посол

За словами Бартоша Чихоцького, РСЗВ HIMARS не дозволили б росіянам увійти в Маріуполь. ЗСУ стояли за 100 км від міста, не маючи можливості зрушити лінію фронту.

Посол Польщі в Україні Бартош Чихоцький заявив, що трагедії Маріуполя можна було б уникнути, якби Києву надали американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, передає Polska Times.

"Ми чудово розуміємо, що якби HIMARS надіслали в Україну раніше, трагедії в Маріуполі можна було б уникнути. Українці стояли за 100 км від міста, від якого їх відокремлювала рівнина, не могли зрушити лінію фронту й були змушені просто спостерігати за трагедією своїх товаришів", — сказав посол, додавши, що якби в України були ці РСЗВ раніше, росіянам просто не дозволили б увійти в місто.

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За словами посла, потрібно поставити запитання про те, чи збирається Захід дивитися, як Україна стікає кров'ю, а потім перемагає та протягом десятиліть відновлюється, чи краще докласти більше зусиль, щоб прискорити перемогу, тому що процес післявоєнного відновлення буде пов'язаний із довгостроковою нестабільністю.

При цьому польський дипломат упевнений у кінцевій перемозі України, якщо не станеться якогось немислимого повороту, через який Захід призупинив би військову й економічну підтримку України та зняв би з РФ санкції.

"Україна захищатиметься. Це питання не лише часу, а й масштабів жертв і руйнувань", — заявив Чихоцький.

Постачання Сполученими Штатами РСЗВ HIMARS внесли перелом у хід війни. Облога Маріуполя, в ході якої загинула незліченна кількість цивільних жителів і, ймовірно, мали місце воєнні злочини з боку російських військових, тривала з 24 лютого по 20 травня, коли останні захисники Маріуполя здалися в полон. Перші ж постачання HIMARS почалися наприкінці червня.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що за 6 місяців війни не було надано жодного доказу про те, що західне озброєння нібито не потрапляє до ЗСУ. "Вкиданнями про "чорний ринок зброї" РФ намагається зупинити допомогу Україні", — підкреслив Подоляк.