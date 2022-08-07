Вкиданнями про "чорний ринок зброї" РФ намагається зупинити допомогу Україні, — Подоляк

"За пів року — жодного доказу". Радник глави Офісу Президента назвав чутки про те, що не вся західна зброя йде на фронт, навмисною дискредитацією України перед західними країнами з боку РФ.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував у Twitter на появу в ЗМІ повідомлень про те, що не вся західна зброя потрапляє на фронт і частина її вирушає на "чорний ринок".

Михайло Подоляк написав у своєму Twitter, що вкиданням про "чорний ринок зброї" Росія намагається дискредитувати Україну в очах західних країн. Метою такої інформаційної атаки Подоляк вважає спробу заблокувати постачання озброєння в Україну нашими союзниками. Але, як пише радник голови ОП, за пів року немає жодних доказів того, що подібні дії мають місце.

"Це війна в прямому ефірі. І тут усі бачать, що є всеосяжний облік і ретельний контроль за озброєнням", — написав Подоляк.

[ + – ] "За пів року — жодного доказу", — наголосив Михайло Подоляк

Нагадаємо, Фокус склав рейтинг — "Найкраща західна зброя, передана ЗСУ". Сюди увійшли топ-10 видів озброєння, серед яких уже відомі HIMARS, PzH 2000 і Javelin, які надали союзники української армії.

Також Фокус публікував рейтинг найкращої української зброї на війні з Росією: від "Стугни" до автомата "Малюк".

Нагадуємо, що за даними британської розвідки за пів року війни в Україні в армії РФ усунули 6 воєначальників, ще 10 було вбито.