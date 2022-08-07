Мінус 16 генералів. В армії РФ усунули 6 воєначальників, ще 10 убито, — британська розвідка

Втрати російського генералітету під час війни в Україні британська розвідка називає однією з причин тактичних і оперативних поразок російської армії на фронті.

Британська розвідка своє нове повідомлення у Twitter щодо війни в Україні присвятила звільненню та втратам серед генералів ЗС РФ.

Розвідники Великобританії вважають, що слабкий розвиток наступу російської армії в Україні дорого обійшовся її керівництву. Це спровокувало звільнення шести російських командувачів із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також британська розвідка зазначає, що за час війни російська армія втратила на фронті щонайменше 10 генералів. Звільнення та втрати російського генералітету під час війни в британській розвідці вважають причиною тактичних і оперативних труднощів російської армії на фронті.

Британські військові повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займані посади втратили командувачі військ російських Східного та Західного військових округів.

У Східному військовому окрузі генерал-полковника Олександра Чайку звільнили в травні. Генерал-полковник Олександр Журавльов, який командував Західним військовим округом із 2018 року, не був присутнім на святкуванні Дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня.

Як вважають у британській розвідці, швидше за все, Журавльова замінили генерал-лейтенантом Володимиром Кочетковим. Ім'я Кочеткова російські ЗМІ згадували у зв'язку з цією подією, коли вони назвали його тимчасово виконуючим обов'язки командувача військового округу.

Генерала Олександра Дворнікова звільнили невдовзі після того, як йому доручили загальне керівництво вторгнення в Україну. Генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням російських військ у генерала Геннадія Жидка, йдеться в повідомленні британської розвідки.

Як уже писав Фокус, у Офісі Президента України назвали кількість ліквідованих російських генералів в Україні, а також повідомили, що кількість санітарних втрат армії РФ становить понад 100 тисяч військових.

Також Фокус писав про те, що ракети HIMARS ліквідували в Україні ще одного російського генерала. То насправді був начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ.

Також Фокус писав про чергові обстріли російськими військами Миколаївської області, внаслідок яких одна людина загинула, а п'ятеро отримали поранення.