Обстріли Миколаївської області. Одна людина загинула, п'ятеро — поранено, — ОВА

За даними Віталія Кіма, в області пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. У Миколаєві ж уночі обстріляли промислові підприємства. За інформацією ДСНС, вибухи боєприпасів та їх уламки спровокували 9 пожеж.

Протягом суботи, 6 серпня, об'єкти промислової інфраструктури Миколаєва зазнавали обстрілів з РСЗВ "Смерч" та "Ураган". У ніч на 7 серпня було обстріляно промислові підприємства на околицях міста. Обійшлося без жертв. Про це повідомляє Миколаївська ОВА із посиланням на дані ОК "Південь".

Миколаївський район

Напередодні, 6 серпня, ЗС РФ обстріляли с. Котлярево Шевченківської громади, зруйнували житловий будинок та господарські будівлі, але люди не постраждали.

Обстріляли населені пункти Первомайської громади. Вранці було обстріляно відкриті території на околицях с. Костянтинівка. Без жертв. Водночас у с. Новомиколаївка пошкоджено житловий будинок, один місцевий житель отримав поранення.

Під обстріл потрапили села Лимани та Лупареве Галицинівської громади. Так звані "прильоти" переважно фіксувалися на відкритих територіях, за межами житлової місцевості.

Баштанський район

Противник обстріляв також населені пункти Березнегуватської громади. Снаряди ворожої артилерії забрали життя одної людини, п'ять інших поранено. Збитки завдано житловим будинкам та об'єкти цивільної інфраструктури.

Вознесенський район

У ніч проти 7 серпня, у с. Таборівка Бузької громади зруйновано три житлові будинки. Згідно з наявними даними, обійшлося без жертв.

[ + – ] Пожежі внаслідок обстрілів у Миколаєві та області. [ + – ] Пожежі внаслідок обстрілів у Миколаєві та області. [ + – ] Пожежі внаслідок обстрілів у Миколаєві та області. [ + – ] Пожежі внаслідок обстрілів у Миколаєві та області. Фото: ГСЧС [ + – ] Пожежі внаслідок обстрілів у Миколаєві та області.

Пожежі внаслідок обстрілу

За даними ДСНС у Миколаївській області, на день раніше, на території області мали місце 19 пожеж, 9 з яких були спровоковані обстрілами.

В одному з районів Миколаєва вибухи боєприпасів та уламки спровокували одразу три пожежі у житлових будинках та господарській споруді в одному з районів міста. Рятувальники не дозволили вогню знищити чотири будинки.

Як наслідок бойових зіткнень, на території Галицинівського лісового урочища сталися дві пожежі на площі 14 га, їх вдалося погасити.

На відкритих місцевостях смт Березнегувате та Миколаєва полум'я охопило площу 10 га. Згодом пожежі було ліквідовано.

Нагадаємо, що, за даними військової розвідки, ЗС РФ мінують об'єкти критично важливої інфраструктури в Енергодарі та Херсоні, вдаючись до перевіреної тактики терору та "випаленої землі".

Раніше Фокус повідомляв, що новокахівський колабораціоніст Віталій Гура, можливо, не пережив замаху. Окупаційна адміністрація ці повідомлення не підтверджує, проте раніше там заперечували і ту обставину, що "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо у комі.