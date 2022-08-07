Обстрелы в Николаевской области. Один человек погиб, пятеро — ранены, — ОВА

По данным Виталия Кима, в области повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В Николаеве же ночью обстреляли промышленные предприятия. По информации ГСЧС, взрывы боеприпасов и их осколки спровоцировали 9 пожаров.

В течение субботы, 6 августа, объекты промышленной инфраструктуры Николаева подвергались обстрелам из РСЗО "Смерч" и "Ураган". В ночь на 7 августа были обстреляны промышленные предприятия на окраинах города. Обошлось без жертв. Об этом сообщает Николаевская ОВА со ссылкой на данные ОК "Юг".

Николаевский район

Накануне, 6 августа, ВС РФ обстреляли с. Котлярево Шевченковской общины — разрушили жилой дом и хозяйственные постройки, но люди не пострадали.

Обстрелам подверглись населенные пункты Первомайской общины. Утром были обстреляны открытые территории в окрестностях с. Константиновка. Без жертв. В то же врем, в с. Новониколаевка поврежден жилой дом, один местный житель получил ранения.

Под обстрелы попали села Лиманы и Лупарево Галицыновской общины. Так называемые "прилеты" большей частью фиксировались на открытых территориях, за пределами жилой местности.

Баштанский район

Противник обстрелял также населенные пункты Березнеговатской общины. Снаряды вражеской артиллерии унесли жизнь одного человека, пять других были ранены. Урон нанесен жилым домам и объекты гражданской инфраструктуры.

Вознесенский район

В ночь на 7 августа, в с. Таборовка Бугской общины разрушены три жилых дома. Согласно имеющимся данным, обошлось без жертв.

[ + – ] Пожары в результате обстрелов в Николаеве и области. [ + – ] Пожары в результате обстрелов в Николаеве и области. [ + – ] Пожары в результате обстрелов в Николаеве и области. [ + – ] Пожары в результате обстрелов в Николаеве и области. Фото: ГСЧС [ + – ] Пожары в результате обстрелов в Николаеве и области.

Пожары в результате обстрелов

По данным ГСЧС в Николаевской области, днем ранее, на территории области имели место 19 пожаров, 9 из которых были спровоцированы обстрелами.

В одном из районов Николаева взрывы боеприпасы и осколки спровоцировали сразу три пожара в жилых домах и хозяйственном сооружении в одном из районов города. Спасатели не позволили огню уничтожить четыре дома.

Как следствие боестолкновений, на территории Галициновского лесного урочища произошли два пожара на площади 14 га, их удалось погасить.

На открытых местностях пгт Березнеговатое и Николаева пламя охватило площадь 10 га. Впоследствии пожары были ликвидированы.

Напомним, что, по данным военной разведки, ВС РФ минируют объекты критически важной инфраструктуры в Энергодаре и Херсоне, прибегая к проверенной тактике террора и "выжженной земли".

Ранее Фокус сообщал, что новокаховский коллаборационист Виталий Гура, возможно, не пережил покушения. Оккупационная администрация эти сообщения не подтверждает, однако прежде там отрицали и то обстоятельство, что "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо в коме.