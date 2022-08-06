Готовятся к контрнаступлению: минируя АЭС, россияне прибегают к тактике террора, — ГУР

По словам представителя военной разведки, минирование объектов критической инфраструктуры в Энергодаре и в Херсоне говорит о том, что оккупанты берут на вооружение излюбленную тактику террора и "выжженной земли".

Россияне завозят оружие, технику и взрывчатку на территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре, сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Есть подтверждение информации о минировании российскими оккупационными войсками энергоблоков. Понятно, что это ядерный шантаж, что это огромная угроза, — сказал Юсов. — Сегодня весь мир, как Украина, должен бить тревогу, чтобы остановить возможное повторение различных сценариев, один из которых, возможно, в голове безумного диктатора — это повторение уже "ядерной Еленовки". Поэтому да, это общемировое дело".

По словам представителя ГУР, в последние дни наблюдаются артобстрелы российскими войсками атомной станции в Энергодаре. Россияне обвиняют в этом ВСУ.

"Если это не так, если это не отвечает действительности, у россиян есть возможность продемонстрировать жест доброй воли и передать контроль за атомной станции пусть не украинской армии, а международной комиссии и МАГАТЭ, — отметил Андрей Юсов. — Отойти оттуда и не использовать ни украинских граждан. ни работников станции как живой щит. Не использовать нашу станцию как свалку для хранения собственной взрывчатки и оружия. Тогда мы сможем говорить о чем-то другом. Сегодня это только ядерный террор, на который Украина будет должным образом реагировать и мир обязан должным образом реагировать".

Представитель военной разведки подчеркнул, что оккупанты не впервые прибегают к такой тактике: так же они действовали на Чернобыльской АЭС. Кроме того, есть информация о том, что в Херсоне российские войска заминировали жизненно важные коммуникации газо-, электро- и водоснабжения.

"То есть, это такая стратегия террора и "выжженной земли", к которой готовятся россияне перед неминуемым контрнаступлением украинских сил на юге, — уверен Юсов. — Безусловно эта стратегия не сработает, но, тем не менее, в сознании больной диктатуры мы видим вот такие вещи".

Напомним, 5 августа жители Энергодара сообщили об обстреле Запорожской АЭС из артиллерии. Предприятие "Энергоатом" также сообщало о намерении оккупантов разместить взрывчатку в машинных залах энергоблоков.

6 июля издание WSJ писало о том, что российская армия превращает стратегический объект в свою военную базу и используют станцию в качестве щита. 15 июля директор "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что ВС РФ установили ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС и обстреливают Никополь. Пресс-служба предприятия спустя несколько дней сообщила, что российские войска ввели как минимум 14 единиц тяжелой техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинное отделение 1-го энергоблока.

Как сообщалось, после взрыва в колонии в оккупированной Еленовке представители украинский силовых структур заявили о том, что он является циничным террористическим актом Российской Федерации, направленным на сокрытие военных преступлений и дискредитацию ВСУ.