ВС РФ установили на Запорожской АЭС ракетные комплексы и обстреливают Никополь (видео)

В "Энергоатоме" рассказали, что ситуация на стратегическом объекте очень напряженная, поскольку оккупанты свозят туда все больше техники. А после обстрелов Никополя была повреждена линия связи между городом и АЭС

Российские войска установили ракетные комплексы на территории захваченной Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре. Отсюда они совершают удары по соседнему Никополю Днепропетровской области. Об этом рассказал президент НАК "Энергоатом" Петр Котин в эфире марафона украинских телеканалов.

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По его словам, ситуация на Запорожской АЭС очень напряженная, туда оккупанты свозят все больше техники, а после обстрелов Никополя была повреждена линия связи между городом и атомной станцией.

"Туда завозится новая техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых есть обстрелы другой стороны Днепра — это территория Никополя. Три дня назад была повреждена линия связи между Запорожской ТЭС и Никополем, но она восстановлена", — рассказал Котин.

Кроме того, на территории ЗАЭС находятся около 500 российских военных, они контролируют физический периметр, также тут есть тяжелое вооружение: танки, бронированные машины пехоты, грузовики с оружием и взрывчаткой.

Однако несмотря на то, что АЭС захвачена россиянами, ядерно-радиоционная безопасность контролируется со стороны "Энергоатома", а станция работает на украинскую энергосистему.

Напомним, 6 июля издание WSJ писало, что россияне превратили Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее в качестве щита. Журналисты отмечают, что оккупанты могут безнаказанно обстреливать с территории предприятия позиции ВСУ, не боясь получить ответ.

29 июня в "Энергоатоме" заявили, что ВС РФ готовят серьезную провокацию на территории атомной станции с оружием и взрывчаткой. По данным ведомства, действия россиян на объекте может угрожать ядерной безопасности всего мира, а системы безопасности АЭС останутся без охлаждения.