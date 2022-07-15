ЗС РФ встановили на Запорізькій АЕС ракетні комплекси та обстрілюють Нікополь (відео)

В "Енергоатомі" розповіли, що ситуація на стратегічному об'єкті дуже напружена, оскільки окупанти звозять туди дедалі більше техніки. А після обстрілів Нікополя пошкоджено лінію зв'язку між містом та АЕС.

Російські війська встановили ракетні комплекси на території захопленої Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі. Звідси вони завдають ударів по сусідньому Нікополю Дніпропетровської області. Про це розповів президент НАК "Енергоатом" Петро Котін у ефірі марафону українських телеканалів.

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За його словами, ситуація на Запорізькій АЕС дуже напружена, туди окупанти звозять дедалі більше техніки, а після обстрілів Нікополя пошкоджено лінію зв'язку між містом та атомною станцією.

"Туди завозиться нова техніка окупантів, зокрема ракетні комплекси, з яких є обстріли іншої сторони Дніпра — це територія Нікополя. Три дні тому пошкоджено лінію зв'язку між Запорізькою ТЕС і Нікополем, але вона відновлена", — розповів Котін.

Крім того, на території ЗАЕС знаходяться близько 500 російських військових, вони контролюють фізичний периметр, також є важке озброєння: танки, броньовані машини піхоти, вантажівки зі зброєю і вибухівкою.

Однак, попри те, що АЕС захоплена росіянами, ядерно-радіаційна безпека контролюється з боку "Енергоатому", а станція працює на українську енергосистему.

Нагадаємо, 6 липня видання WSJ писало, що росіяни перетворили Запорізьку АЕС на військову базу і використовують її як щит. Журналісти зазначають, що окупанти можуть безкарно обстрілювати з території підприємства позиції ЗСУ, не боячись отримати відповіді.

29 червня в "Енергоатомі" заявили, що ЗС РФ готують серйозну провокацію на території атомної станції зі зброєю та вибухівкою. За даними відомства, дії росіян на об'єкті можуть загрожувати ядерній безпеці всього світу, а системи безпеки АЕС залишаться без охолодження.