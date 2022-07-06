Россияне превратили Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее в качестве щита, — WSJ

Журналисты отмечают, что оккупанты могут безнаказанно обстреливать с территории предприятия позиции ВСУ, не боясь получить ответ.

Российская армия превратила крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию ​​в военную базу вблизи фронта, пишет The Wall Street Journal. Это угрожает огромному объекту и тысячам его сотрудников.

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По словам рабочих Запорожской АЭС, в марте после захвата объекта более 500 российских солдат развернули на его территории батареи тяжелой артиллерии и установили противопехотные мины вдоль водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов. Позиции украинской армии находятся буквально в нескольких километрах от АЭС на противоположном берегу Днепра, однако ВСУ не могут атаковать оккупантов, боясь повредить ядерные реакторы.

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По данным WSJ, в июне российские оккупанты разместили на АЭС РСЗО "Смерч" и "Град", а также танки и бронетранспортеры. Земля вокруг станции изрыта траншеями. При этом на АЭС находятся технические специалисты российской государственной корпорации "Росатом", они обустроили свою базу в охраняемом бункере и говорят, что прибыли сюда для оказания консультативной помощи.

"Похоже, что это одна из тактик России — взять объект критически важной инфраструктуры и использовать его в качестве щита, — сказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. — Мы не собираемся штурмовать станцию. Единственный способ — окружить ее, захватить прилегающие районы и попросить их уйти".

Почему никто не может гарантировать безопасность станции?

Сотрудники станции и их семьи опасаются, что растущая милитаризация АЭС может привести к новой ядерной катастрофе на территории Украины. WSJ отмечает, что на прошлой неделе со станции в МАГАТЭ в очередной раз на три дня перестали поступать данные мониторинга.

Также на прошлой неделе украинская государственная энергетическая компания "Энергоатом" заявила, что российские войска угрожают осушить бассейны охлаждения. Оккупанты подозревают, что под водой бойцы украинского сопротивления спрятали оружие. Это может стать серьезной проблемой для АЭС, которая нуждается в постоянном потоке очищенной воды для охлаждения реакторов.

МАГАТЭ, которое в течение нескольких месяцев безуспешно пыталось договориться о проведении инспекции объекта, заявляет, что почти все то, что оно называет "семью столпами ядерной безопасности", на Запорожской АЭС игнорируется. К этим требованиям относятся физическая целостность здания, регулярный дистанционный мониторинг радиации и постоянное поступление на объект запасных частей, топлива и расходных материалов.

Основной и непосредственный риск представляет персонал станции. По словам специалистов-ядерщиков, захват оккупантами станции может привести к тому, что сотрудники АЭС в состоянии стресса совершат ошибки или просто покинут станцию в поисках убежища на подконтрольной Украине территории.

Как оккупанты поступают с сотрудниками станции?

Российские оккупанты держат в страхе сотрудников АЭС, некоторых из них берут в заложники, чтобы потом потребовать выкуп, пишет WSJ. Сейчас из 11 тыс. сотрудников в плену находятся более 40 человек.

Семьи заложников делятся в Viber фотографиями похищенных сотрудников и просят помочь собрать деньги на выкуп. "Пожалуйста, помогите мне", — написал в такой группе мужчина, поделившись фотографиями, на которых видно, что он сильно избит. Заложник сообщил, что оккупанты готовы его отпустить, если он соберет 50 тыс. грн выкупа.

По словам рабочих и местных жителей, за последние несколько недель число похищений увеличилось. Оккупанты раньше забирали тех, кого подозревали в поддержке украинских отрядов самообороны. Теперь же заложником может стать любой, причем в последнее время чаще забирают женщин.

"У оккупантов есть еще одно важное занятие — похищение людей, — сказал Дмитрий Орлов, мэр близлежащего города Энергодара, из которого он бежал после оккупации. — Каждый день мы получаем два или три сообщения о новых похищениях. Людей похищают в массовом порядке".

По словам рабочих и руководства АЭС, похищенных избивают, пытают и отказывают им в пище. В мае российские оккупанты застрелили 53-летнего ремонтника Сергея Швеца, которого обвинили в передаче информации украинским силам.

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"Не может быть радиационной безопасности на атомной электростанции, чей персонал живет в оккупированном городе, население которого терроризируется", — сказал Марк Железняк, профессор японского Фукусимского института радиоактивности окружающей среды.

Напомним, "Энергоатом" недавно заявил, что ВС РФ готовят серьезную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить украинских атомщиков в хранении оружия и боеприпасов на территории ядерного объекта. Захваченные в заложники атомщики должны на камеру признаться в том, что они еще в марте сбросили оружие и взрывчатку в бетонные чаши охлаждающих бассейнов, которые расположены на станции.

Также военная разведка Украины предупреждала, что оккупанты спровоцировали критическую ситуацию на ЗАЭС.