Россияне обстреляли Запорожскую АЭС: местные жители сообщают о взрывах, — СМИ

По неподтвержденной информации журналистов, войска РФ нанесли два удара по территории атомной электростанции.

Запорожская атомная электростанции во временно оккупированном Энергодаре подверглась обстрелу со стороны российских войск. В городе слышны взрывы, не исключается провокация со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом сообщило издание "Телеграф" со ссылкой на местных жителей.

По данным журналистов, в местных телеграм-каналах Энергодара приводится информация, что ранее российские войска согнали на территорию АЭС большое количество военной техники. Предприятие "Энергоатом" также сообщало о намерении оккупантов разместить взрывчатку в машинных залах энергоблоков. По словам жителей города, огонь по территории станции ведется из ствольной и реактивной артиллерии.

Оккупанты не позволяют работники станции покинуть ее территорию, в то время как сотрудники российского предприятия "Росатом" якобы экстренно эвакуируются. Те, кто остался на территории объекта, передвигаются там в противогазах и в костюмах химической защиты, пишет издание.

Журналисты, со ссылкой на неподтвержденные данные, сообщили о двух удара по территории Запорожской АЭС. Местные жители допустили, что таким образом оккупанты хотят подготовить почву к подключению станции к российской электрической сети. Также сообщается об обстрелах города Никополь с территории станции.

Напомним, 6 июля издание WSJ писало, что российская армия превращает стратегический объект в свою военную базу и используют станцию в качестве щита. 15 июля директор "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что ВС РФ установили ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС и обстреливают Никополь. Пресс-служба предприятия спустя несколько дней сообщила, что российские войска ввели как минимум 14 единиц тяжелой техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинное отделение 1-го энергоблока.

2 августа в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что ситуация на станции выходит из под контроля из-за нарушений норм безопасности.