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Военный Фокус Российско-украинская война

Россияне обстреляли Запорожскую АЭС: местные жители сообщают о взрывах, — СМИ

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ЗАЭС подверглась обстрелу со стороны войск РФ (иллюстративное фото)

По неподтвержденной информации журналистов, войска РФ нанесли два удара по территории атомной электростанции.

Запорожская атомная электростанции во временно оккупированном Энергодаре подверглась обстрелу со стороны российских войск. В городе слышны взрывы, не исключается провокация со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом сообщило издание "Телеграф" со ссылкой на местных жителей.

По данным журналистов, в местных телеграм-каналах Энергодара приводится информация, что ранее российские войска согнали на территорию АЭС большое количество военной техники. Предприятие "Энергоатом" также сообщало о намерении оккупантов разместить взрывчатку в машинных залах энергоблоков. По словам жителей города, огонь по территории станции ведется из ствольной и реактивной артиллерии.

Оккупанты не позволяют работники станции покинуть ее территорию, в то время как сотрудники российского предприятия "Росатом" якобы экстренно эвакуируются. Те, кто остался на территории объекта, передвигаются там в противогазах и в костюмах химической защиты, пишет издание.

Журналисты, со ссылкой на неподтвержденные данные, сообщили о двух удара по территории Запорожской АЭС. Местные жители допустили, что таким образом оккупанты хотят подготовить почву к подключению станции к российской электрической сети. Также сообщается об обстрелах города Никополь с территории станции.

Напомним, 6 июля издание WSJ писало, что российская армия превращает стратегический объект в свою военную базу и используют станцию в качестве щита. 15 июля директор "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что ВС РФ установили ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС и обстреливают Никополь. Пресс-служба предприятия спустя несколько дней сообщила, что российские войска ввели как минимум 14 единиц тяжелой техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинное отделение 1-го энергоблока.

2 августа в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что ситуация на станции выходит из под контроля из-за нарушений норм безопасности.