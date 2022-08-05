Российские действия подорвали безопасность на Запорожской АЭС, – британская разведка

Разведчики отмечают, что вероятно ВС РФ используют территорию атомного объекта для обстрелов украинских городов по правый берег Днепра.

После пяти месяцев оккупации Запорожской АЭС, Россия подорвала безопасность объекта и его безопасную эксплуатацию. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки.

Запорожская атомная электростанция находится под контролем у войск РФ уже пять месяцев, однако их намерения до сих пор неясны. Российские войска, вероятно, располагают свою артиллерию для обстрела украинской территории по другой берег Днепра на территории атомной электростанции.

Также вероятно, что ВС РФ использовали более обширную территорию вокруг станции, в частности, город Энергодар. Он используется для отдыха войск — город находится под защитой АЭС, что снижает риск ночных атак со стороны ВСУ.

Запорожская АЭС — это одна из самых больших и мощных атомных электростанций в мире. Она состоит из 6 энергоблоков с мощностью 1000 МВт каждый. Находится под российским контролем с 4 марта. 2 августа в МАГАТЭ заявили, что ситуация выходит из под контроля из-за нарушений норм безопасности на станции

Напомним, войска РФ обстреляли из РСЗО Никополь, расположенный по правый берег Днепра. По городу выпустили около 40 снарядов.

29 июля ударили по городу из "Градов", разрушили 6 частных домов и повредили линию электропередач.