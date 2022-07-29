Стреляли по жилым домам: ВС РФ выпустили по Никополю 40 снарядов из "Градов" (фото)

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в городе разрушено шесть частных домов и хозпостроек, а также повреждена линия электропередач. Несколько тысяч людей остались без света.

В ночь на 29 июля российские войска обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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[ + – ] Разрушения в доме после обстрела.

По его словам, Никополь враг обстрелял из "Градов". Оккупанты выпустили по городу более 40 реактивных снарядов.

"Сознательно стреляли по жилому кварталу", – подчеркнул Резниченко.

В населенном пункте разрушено шесть частных домов и хозпостроек, а также повреждена линия электропередач. Как отмечает глава ОВА, несколько тысяч жителей частного сектора остались без света. Сейчас на месте работают аварийные бригады электриков.

Резниченко подчеркнул, что в местах попадания разбросаны остатки реактивных снарядов, ими занимаются сотрудники ГСЧС.

[ + – ] Разрушения в Никополе после обстрела.

По предварительной информации, люди во время обстрела оккупантов не пострадали.

В Криворожском районе захватчики обстреляли Зеленодольскую громаду из ствольной артиллерии. Там обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, вечером 28 июля, российские войска обстреляли частный сектор Николаева. Местные власти сообщили, что удар пришелся по пункту выдачи гуманитарной помощи.

Ранее Фокус рассказывал о ракетном ударе ВС РФ по Кропивницкому. В результате погибли пять человек, а 25 граждан получили различные ранения.