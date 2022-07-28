Ракетный удар ВС РФ по Кропивницкому: 5 погибших и 25 раненых, — ОВА (видео)

После обстрела также зафиксированы материальные потери — два самолета Cessna и Ан-26.

В результате ракетного удара ВС РФ по Кропивницкому погибли пять человек, а 25 граждан получили различные ранения. Эту информацию в ходе брифинга озвучил руководитель Кировоградской областной военно-гражданской администрации Андрей Райкович.

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По его словам, ВС РФ осуществили ракетный удар по ангарам Летной академии Национального авиационного университета.

По состоянию на 15:00, в результате вражеского обстрела погибли пять человек, среди которых один военнослужащий. Помимо этого, различные ранения в ходе ракетного удара ВС РФ получили 25 граждан.

[ + – ] 5 человек погибли и 25 получили ранения в результате ракетного удара по Кропивницкому

"Раненых доставили в медучреждения. По информации врачей, 12 из них — военнослужащие, 13 — работники "УРГА" (украинская авиационная компания с базовыми аэропортами в Кропивницком и Жулянах — ред.). Угрозы их жизни нет", — продолжил Андрей Райкович во время брифинга.

Кроме этого, после ракетного удара зафиксированы материальные потери — два самолета Cessna и Ан-26. На территории ангара Летной академии, по словам Райковича, также стояли частные воздушные судна для подготовки пилотов.

[ + – ] 5 человек погибли и 25 получили ранения в результате ракетного удара по Кропивницкому

Напомним, 28 июля ВС РФ осуществили ракетный удар по Кропивницкому. Жители областного центра в соцсетях рассказывали о нескольких взрывах и столбе дыма, который виден из нескольких районов города. Власти Кропивницкого после обстрела призывали граждан оставаться в укрытиях для собственной безопасности.

Также сообщалось, что 28 июля ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киевской области. По данным Генштаба, оккупанты осуществили пуск шести крылатых ракет типа "Калибр" в направлении населенного пункта Лютеж, в котором расположена воинская часть.