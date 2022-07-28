ВС РФ нанесли ракетный удар по воинской части под Киевом (видео)

В направлении стратегического объекта, по данным Генштаба, оккупанты выпустили шесть крылатых ракет типа "Калибр".

В четверг утром, 28 июля, ВС РФ осуществили массированный удар по воинской части, которая расположена в Киевской области. Эту информацию на брифинге подтвердил замглавы Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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По его словам, около 5:00 утра ВС РФ осуществили пуск шести крылатых ракет типа "Калибр" в направлении населенного пункта Лютеж, в котором расположена воинская часть.

Массированный ракетный удар, как утверждает Громов, оккупационные войска произвели с акватории Черного моря — из района мыса Фиолент. В результате прилета вражеских снарядов одно здание разрушено, еще два — получили повреждения.

"Одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером… Продолжается геноцид нашего народа", — добавил Громов на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, какую цель преследуют ВС РФ, осуществляя подобные ракетные удары.

По данным руководителя Киевской областной военно-гражданской администрации Алексея Кулебы, в ходе утреннего обстрела пострадала одна из громад Вышгородского района. В День Государственности, который отмечается 28 июля, в регионе зафиксировано пять прилетов вражеских ракет, еще два снаряда были уничтожены системой ПВО.

Глава Киевской ОВА также сообщил, что на месте ракетного удара работали экстренные службы, а информация о жертвах или пострадавших уточняется.

[ + – ] ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по воинской части под Киевом

Через время глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в результате утреннего ракетного удара ВС РФ по Вышгородскому району пострадали пять человек.

"Повреждены объекты военной инфраструктуры. На месте работают спасатели. К счастью, погибших нет", — добавил руководитель военной администрации в своем Telegram-канале.

Напомним, 28 июля ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Украине, выпустив более 20 ракет с территории соседней Беларуси. Прилеты вражеских снарядов были зафиксированы в Киевской и Черниговской областях.

Также сообщалось, что ВС РФ осуществили ракетный удар по Кропивницкому. Местные жители во время воздушной тревоги в соцсетях сообщили о минимум двух взрывах и столбе дыма, который был виден из разных районов областного центра. По предварительной информации, в результате ракетного удара по Кропивницкому пострадали несколько гражданских.