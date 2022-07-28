ЗС РФ завдали ракетного удару по військовій частині під Києвом (відео)

У напрямку стратегічного об'єкта, за даними Генштабу, окупанти випустили шість крилатих ракет типу "Калібр".

У четвер вранці, 28 липня, ЗС РФ здійснили масований удар по військовій частині, яка розташована в Київській області. Цю інформацію на брифінгу підтвердив заступник голови Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

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За його словами, близько 5:00 ранку ЗС РФ здійснили пуск шести крилатих ракет типу "Калібр" у напрямку населеного пункту Лютіж, в якому розташована військова частина.

Масований ракетний удар, як стверджує Громов, окупаційні війська зробили з акваторії Чорного моря з району мису Фіолент. Внаслідок прильоту ворожих снарядів одна будівля зруйнована, ще дві — пошкоджені.

"Одна крилата ракета збита в повітрі над Бучанським кар'єром... Триває геноцид нашого народу", — додав Громов на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів про те, яку мету мають ЗС РФ, здійснюючи такі ракетні удари.

За даними керівника Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексія Кулеби, під час ранкового обстрілу постраждала одна з громад Вишгородського району. У День Державності, що відзначається 28 липня, в регіоні зафіксовано п'ять прильотів ворожих ракет, ще два снаряди знищені системою ППО.

Глава Київської ОВА також повідомив, що на місці ракетного удару працювали екстрені служби, а інформація про жертв або постраждалих уточнюється.

[ + – ] ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по військовій частині під Києвом

Через деякий час глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок ранкового ракетного удару ЗС РФ по району Вишгороду постраждали п'ятеро людей.

"Пошкоджено об'єкти військової інфраструктури. На місці працюють рятувальники. На щастя, загиблих немає", — додав керівник військової адміністрації у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 28 липня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Україні, випустивши понад 20 ракет із території сусідньої Білорусі. Прильоти ворожих снарядів зафіксовані у Київській та Чернігівській областях.

Також повідомлялося, що ЗС РФ здійснили ракетний удар по Кропивницькому. Місцеві жителі під час повітряної тривоги в соцмережах повідомили про мінімум два вибухи та стовп диму, який було видно з різних районів обласного центру. За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Кропивницькому постраждало кілька цивільних.