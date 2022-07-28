Армія РФ завдала ударів по Кропивницькому: що відомо (відео)

Місцеві жителі повідомляють про як мінімум два вибухи та дим, який видно в будь-якому районі міста.

Російські війська завдали удару по Кропивницькому. У місті було чути як мінімум два вибухи. Про це повідомляє голова Кропивницької ОВА Андрій Райкович.

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Ракетний удар по Кропивницькому

Як зазначає глава ОВА, стався ракетний удар по Кропивницькому. На місці працюють усі необхідні служби. Він закликав мешканців не залишати укриттів до завершення тривоги.

У телеграм-каналах публікують відео, на яких видно дим від "прильотів" містом. Зазначається, що його можна побачити у будь-якому районі міста.

За даними нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, внаслідок обстрілу Кропивницького є постраждали.

Нагадаємо, російські війська випустили 20 ракет із території Білорусі. Під обстріл потрапила Київська та Чернігівська області.

27 липня ЗС РФ обстріляли готель у Бахмуті. Внаслідок удару були постраждалі та поранені.