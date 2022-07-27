ЗС РФ обстріляли готель у Бахмуті, є загиблі та поранені, — ОВА (фото)

Під вогонь окупантів також потрапив багатоквартирний житловий будинок, з-під завалів якого рятувальники дістали потерпілого.

У середу вранці, 27 липня, ЗС РФ здійснили обстріл двоповерхового готелю у прифронтовому Бахмуті, внаслідок чого є жертви та поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, російські війська продовжують здійснювати артилерійські та ракетні удари по містах регіону.

Зокрема, 27 липня під вогонь ЗС РФ потрапив двоповерховий готель у прифронтовому Бахмуті. На місці обстрілу триває пошуково-рятувальна операція.

"У Бахмуті росіяни влучили в готель. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені. Триває рятувальна операція", — повідомив Кириленко у своєму Telegram-каналі.

Факт обстрілу прифронтового Бахмута також підтвердила пресслужба Головного управління ДСНС у Донецькій області. За даними рятувальників, ЗС РФ відкрили вогонь по двоповерховому готелю приблизно о 07:00, внаслідок чого будинок частково зруйнувався.

"О 09:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано в лікувальний заклад. Загалом, з початку проведення робіт, на місці події знайдено тіло 1 загиблого, постраждало 4 особи. Підтримується акустичний контакт з одним постраждалим, візуально спостерігається тіло загиблої особи", — наголосили в пресслужбі та додали, що рятувальники продовжують розбирати завали на місці обстрілу.

Для ліквідації наслідків атаки ЗС РФ, як зазначають у ДСНС, залучили 28 осіб особового складу, 5 одиниць спецтехніки, а також два автокрани та два трактори, які були надані місцевою владою.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли двоповерховий готель у Бахмуті

Крім цього, під час ранкового обстрілу також постраждав багатоквартирний житловий будинок у Бахмуті, а пошуково-рятувальні роботи на місці НП були завершені приблизно о 08:00. З-під завалів, як зазначають рятувальники, дістали одного потерпілого.

"Вилучено тіло ще 1 людини. Від Головного управління залучено 5 осіб особового складу й 1 одиницю техніки", — підсумували в пресслужбі ДСНС.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли багатоквартирний будинок у Бахмуті

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни ISW повідомляв про можливе просування ЗС РФ на Бахмутському напрямку.

Також повідомлялося, що ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл заводу "Артемсіль" у Соледарі, внаслідок чого на підприємстві виникла пожежа.