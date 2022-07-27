ВС РФ обстреляли отель в Бахмуте, есть погибшие и раненые, — ОВА (фото)

Под огонь оккупантов также попал многоквартирный жилой дом, из-под завалов которого спасатели достали одного пострадавшего.

В среду утром, 27 июля, ВС РФ осуществили обстрел двухэтажного готеля в прифронтовом Бахмуте, в результате чего есть жертвы и раненые. Об этом проинформировал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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По его словам, российские войска продолжают осуществлять артиллерийские и ракетные удары по городам региона.

В частности, 27 июля под огонь ВС РФ попал двухэтажный отель в прифронтовом Бахмуте. На месте обстрела продолжается поисково-спасательная операция.

"В Бахмуте россияне попали в отель. По предварительной информации, есть погибшие и раненые. Идет спасательная операция", — сообщил Кириленко в своем Telegram-канале.

Факт обстрела прифронтового Бахмута также подтвердила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области. По данным спасателей, ВС РФ открыли огонь по двухэтажному отелю около 7:00 утра, в результате чего здание частично разрушилось.

"В 9:25, во время проведения поисково-спасательных работ, спасатели из-под завалов спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение. В целом, с начала проведения работ, на месте происшествия обнаружено тело 1 погибшего, пострадало 4 человека. Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим, визуально наблюдается тело погибшего лица", — подчеркнули в пресс-службе и добавили, что спасатели продолжают разбирать завалы на месте обстрела.

Для ликвидации последствий атаки ВС РФ, как отмечают в ГСЧС, привлекли 28 человек личного состава, 5 единиц спецтехники, а также два автокрана и два трактора, которые были предоставлены местными властями.

[ + – ] ВС РФ обстреляли двухэтажный отель в Бахмуте

Помимо этого, в ходе утреннего обстрела также пострадал многоквартирный жилой дом в Бахмуте, а поисково-спасательные работы на месте ЧП были завершены около 8:00. Из-под завалов, как отмечают спасатели, достали одного пострадавшего .

"Изъято тело еще 1 человека. От Главного управления привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники", — подытожили в пресс-службе ГСЧС.

[ + – ] ВС РФ обстреляли многоквартирный дом в Бахмуте

Напомним, ранее американский Институт изучения войны ISW сообщал о возможном продвижении ВС РФ на Бахмутском направлении.

Также сообщалось, что ВС РФ осуществили артиллерийский обстрел завода "Артемсоль" в Соледаре, в результате чего на предприятии возник пожар.