Российские оккупанты обстреляли "Артемсоль", — МВД (фото)
Возникший пожар на территории "Артемсоли" спасатели тушили несколько часов.
Российские военные в понедельник, 25 июля, обстреляли с артиллерии завод "Артемсоль", находящийся в городе Соледар (Донецкая область). Об этом сообщили на официальном канале МВД Украины в Телеграм.
После обстрела в здании и на территории завода возник пожар. Спасатели боролись с огнем несколько часов, пока не локализировали пламя и не потушили его.
А через полчаса после ликвидации украинскими пожарниками возгорания после обстрелов, со стороны армии РФ начались новые артиллерийские атаки. В результате загорелся частный дом.
На фотографиях видно, что обстрелы его разрушили. На территории, примыкающей к дому — сильная задымленность. Там работают спасатели.
В ближайшие дни российские военные попытаются взять Соледар штурмом.
На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на города Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ.
Напомним, в конце мая 2022 года войска РФ ракетным ударом разрушили здания завода "Артемсоль" в Соледаре. Помещения предприятия, которое остановилось больше месяца назад, уничтожены до основания. По данным СМИ, российские военные использовали комплекс "Точка-У".
Также мы писали, что последний запас продукции "Артемсоли" вывезли с завода еще в апреле, а само градообразующее предприятие остановило деятельность из-за близости боевых действий к Соледару.