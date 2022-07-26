Российские оккупанты обстреляли "Артемсоль", — МВД (фото)

Возникший пожар на территории "Артемсоли" спасатели тушили несколько часов.

Российские военные в понедельник, 25 июля, обстреляли с артиллерии завод "Артемсоль", находящийся в городе Соледар (Донецкая область). Об этом сообщили на официальном канале МВД Украины в Телеграм.

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После обстрела в здании и на территории завода возник пожар. Спасатели боролись с огнем несколько часов, пока не локализировали пламя и не потушили его.

[ + – ] На территории "Артемсоли" после обстрелов оккупантов возник пожар Фото: пресс-служба МВД

А через полчаса после ликвидации украинскими пожарниками возгорания после обстрелов, со стороны армии РФ начались новые артиллерийские атаки. В результате загорелся частный дом.

[ + – ] Спасатели пытаются бороться с огнем на территории частного дома в Соледаре Фото: пресс-служба МВД

На фотографиях видно, что обстрелы его разрушили. На территории, примыкающей к дому — сильная задымленность. Там работают спасатели.

[ + – ] Частный дом в Соледаре разрушен обстрелами и пострадал от огня Фото: пресс-служба МВД

В ближайшие дни российские военные попытаются взять Соледар штурмом.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на города Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ.

Напомним, в конце мая 2022 года войска РФ ракетным ударом разрушили здания завода "Артемсоль" в Соледаре. Помещения предприятия, которое остановилось больше месяца назад, уничтожены до основания. По данным СМИ, российские военные использовали комплекс "Точка-У".

Также мы писали, что последний запас продукции "Артемсоли" вывезли с завода еще в апреле, а само градообразующее предприятие остановило деятельность из-за близости боевых действий к Соледару.