Войска РФ ракетным ударом разрушили здания завода "Артемсоль" в Соледаре (видео)

Помещения предприятия, которое остановилось больше месяца назад, уничтожены до основания. По данным СМИ, российские военные использовали комплекс "Точка-У".

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Российские войска нанесли ракетный удар по Соледару Донецкой области. В результате атаки было разрушено здание завода "Артемсоль", который остановил работу больше месяца назад из-за полномасштабной войны. Видео с места происшествия появилось в телеграм-каналах.

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По данным "Вільного радіо" одна из российских ракет попала в рудники "Артемсоли", еще одна рядом с рудником. Издание отмечает, что часть помещений завода были полностью разрушены, в остальных постройках местами выбиты окна.

На месте происшествия в результате взрыва произошел пожар, а обломки здания были отбросило на десятки метров.

Журналисты также сообщили, что удар был нанесен при помощи управляемых ракет 9М79-1, которые выпускает комплекс "Точка-У". Всего, по данным издания, оккупанты выпустили по городу по меньшей мере 4 ракеты. Остатки одной из них, которая была сбита украинскими силами противовоздушной обороны, упали в поле. Также во время обстрела была повреждена линия электропередач, часть города осталась без света. О погибших или пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Напомним, после обстрела оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске при помощи тактического ракетного комплекса "Точка-У" 8 апреля Министерство обороны РФ заявило, что такого вооружения уже якобы нет на балансе российских войск. Тем не менее, в конце прошлого года появлялись сообщения о том, что созданная незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину 47-я ракетная бригада 8-й армии, которая дислоцируется к востоку от Донбасса, вооружена этими ракетными комплексами.

Также мы писали, что последний запас продукции "Артемсоли" вывезли с завода еще в апреле, а само градообразующее предприятие остановило деятельность из-за близости боевых действий к Соледару.

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