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Украина Российско-украинская война

Войска РФ ракетным ударом разрушили здания завода "Артемсоль" в Соледаре (видео)

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Фото: Скриншот | Здания "Артемсоли" были уничтожены при обстреле со стороны войск РФ

Помещения предприятия, которое остановилось больше месяца назад, уничтожены до основания. По данным СМИ, российские военные использовали комплекс "Точка-У".

Российские войска нанесли ракетный удар по Соледару Донецкой области. В результате атаки было разрушено здание завода "Артемсоль", который остановил работу больше месяца назад из-за полномасштабной войны. Видео с места происшествия появилось в телеграм-каналах.

По данным "Вільного радіо" одна из российских ракет попала в рудники "Артемсоли", еще одна рядом с рудником. Издание отмечает, что часть помещений завода были полностью разрушены, в остальных постройках местами выбиты окна.

На месте происшествия в результате взрыва произошел пожар, а обломки здания были отбросило на десятки метров.

Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар
Артемсоль, сользавод, Соледар

Журналисты также сообщили, что удар был нанесен при помощи управляемых ракет 9М79-1, которые выпускает комплекс "Точка-У". Всего, по данным издания, оккупанты выпустили по городу по меньшей мере 4 ракеты. Остатки одной из них, которая была сбита украинскими силами противовоздушной обороны, упали в поле. Также во время обстрела была повреждена линия электропередач, часть города осталась без света. О погибших или пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Напомним, после обстрела оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске при помощи тактического ракетного комплекса "Точка-У" 8 апреля Министерство обороны РФ заявило, что такого вооружения уже якобы нет на балансе российских войск. Тем не менее, в конце прошлого года появлялись сообщения о том, что созданная незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину 47-я ракетная бригада 8-й армии, которая дислоцируется к востоку от Донбасса, вооружена этими ракетными комплексами.

Также мы писали, что последний запас продукции "Артемсоли" вывезли с завода еще в апреле, а само градообразующее предприятие остановило деятельность из-за близости боевых действий к Соледару.

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