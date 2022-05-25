Цены доходят до 95 грн: что случилось с украинской солью (фото)

После того, как крупнейшее в Украине предприятие по добыче и реализации соли "Артемсоль" приостановило работу, в стране резко поднялся спрос на продукт, что привело к его дефициту в магазинах. В торговых сетях сообщают, что импортные поставки стабилизируют ситуацию.

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В соцсетях распространились фотографии из супермаркета АТБ, на которых 1 кг каменной соли производства "Артемсоль" стоит 95 грн, упаковка йодированной соли этого же производителя сейчас продается за 85 грн. По данным СМИ, фото сделаны в Мостисках Львовской области.

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Ажиотаж на соль в Украине возник после того, как 23 мая и.о. директора госпредприятия Виктор Юрин сообщил, что "Артемсоль", мощности которой расположены в Донецкой области, остановило работу более месяца назад из-за российской агрессии. Новость мгновенно спровоцировала повышенный потребительский спрос на продукт и привела к дефициту соли и повышению цен.

Для сравнения: до этого 1 кг каменной соли производства "Артемсоль" в АТБ стоил 6.70 грн, но сегодня на сайте упаковку соли купить уже невозможно.

[ + – ] Стоимость соли на сайте АТБ Фото: Скриншот

На сайте Varus на сегодняшний день в наличии нет не только никакой "Артемсоли", но и продукции иностранных производителей, за исключением одного вида морской соли в диспенсере.

Больше продукции есть в ассортименте "Мегамаркета", в том числе соль "Козаченьки", которую производят в Киеве. Стоимость 0,5 кг — 29 грн.

В супермаркетах "Таврия В" "Артемсоли" тоже нет, зато можно купить по акционной цене соль румынского производителя Salrom. 1 кг продукта стоит 13.90 грн.

Что с импортом соли?

По словам Виктора Юрина, пока в Украине продолжается война, соль украинского производства придется замещать импортным продуктом.

Представители АТБ-маркета рассказали в комментариях изданию Liga.net , что еще в марте начали наладить импортные поставки, предвидя возможную ситуацию с нехваткой продукта.

"Есть договоренности с поставщиком из Турции — цена 1 кг соли в рознице будет до 20 грн", — рассказали в торговой сети.

Менеджер неназванной крупной продуктовой сети также сообщил журналистам, что дефицита соли в Украине не будет. По его словам, возможны лишь временные перебои из-за перенастройки логистики. Проблемы с поставками также могут возникнуть из-за того, что продукты везут лишь автомобильные транспортом с западной границе, и на это накладывается ситуация с топливом стране. "Но соль будет, хоть и дороже", — добавил источник издания.

Напомним, в Украине в апреле этого года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 22,4%. Больше всего подорожали овощи — на 67,2%.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский предупреждал, что Украина будет импортировать рис и овощи из-за боевых действий на юге страны.