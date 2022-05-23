"Артемсоль" прекратило работать из-за обстрелов ВС РФ: где теперь купить соль (фото)

Запас готовой продукции вывезли еще в апреле, а производство стоит. При этом "Соледарская" соль исчезла с прилавков магазинов, а руководство госпредприятия говорит о вынужденном импорте.

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Госпредприятие "Артемсоль" в Донецкой области, крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли, более месяца назад остановило работу из-за российской агрессии. Об этом в комментарии "Вільному радіо" рассказал и.о. директора госпредприятия Виктор Юрин.

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Продукции "Артемсоли" нет в соседнем Бахмуте и в других регионах страны. Предприятие, по словам Юрина, простаивает до неопределенного времени.

"Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный состав. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Большинство жителей Соледара, сотрудников "Артемсоли" эвакуировались, инженеров и техников нет на месте", — сказал руководитель предприятия.

Юрин отметил, что никто их работников, которые были на предприятии, после обстрелов ВС РФ не погиб и ранения не получил. Российские оккупанты попади в здание спелеосанатория. Несколько людей были ранены дома, подчеркнул он.

По словам Юрина, "Артемсоль" остановило работу еще в апреле из-за невозможности вывозить продукцию по железной дороге из Соледара.

"Нашу узловую станцию "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. Автомобилями мы можем вывозить лишь незначительную часть", — проинформировал директор.

Продукция "Артемсоли" исчезла из магазинов

Запас готовой продукции из ГП "Артемсоль" вывезли в апреле. По информации журналистов, в соседнем Бахмуте в магазине одной из крупнейших торговых сетей соли ГП "Артемсоль" нет.

"Все, что мы могли вывезти, мы вывезли в торговые сети", — говорит Юрин.

По данным портала today.ua, соль из "Артемсоли" исчезла с прилавков магазинов по всей Украине. Импортный продукт подходит не для каждой консервации.

"Соляного бунта" в Украине не должно быть: для приготовления блюд соль есть. С продуктом для засолки, похоже, будут проблемы, там используют кухонную каменную соль. А ее морской аналог слишком богат минералами, не все из которых подходят для процесса консервации", — отметили авторы.

Руководитель "Артемсоль" полагает, что придется ввозить больше соли из-за границы.

[ + – ] Продукцию "Артемсоли" еще можно найти в Киеве и Виннице

"Для того, чтобы соль была в продаже, ее нужно производить. Я в Киеве, в Виннице встречал (украинскую соль). Зато появилась турецкая, румынская соль. Пока ведутся бои, придется замещать импортированной", — сказал Юрин.

Остановку ГП "Артемсоль", по его словам, почувствуют и потребители за границей.

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов – Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", – утверждает Виктор Юрин.

Импортированная соль, по его оценке дороже соледарской не в разы.

"Если бы мы сейчас продавали соль, в нынешних условиях, мы бы тоже дороже ее продавали", — продолжил он.

По мнению Виктора Юрина, пластам каменной соли под землей ничего не угрожает. В опасности – объекты на поверхности. Глава профсоюза работников ГП "Артемсоль" Андрей Попов говорит, что люди консервировали оборудование с тяжелыми чувствами.

"С чувством горечи, возмущения и безысходности – это кошмар. Это предприятие, которому каждый работник отдал по несколько десятков лет. Каждый отдельно проработал там в среднем по 20 лет. И с чувством того, что мы обязательно сюда вернемся, отстроим и расширим", – заключил он.

Фокус ранее писал, что в Украине в апреле этого года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 22,4%. Больше всего подорожали овощи — на 67,2%.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский предупреждал, что Украина будет импортировать рис и овощи из-за боевых действий на юге страны.