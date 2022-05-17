Инфляцию в Украине раскручивают цены на продукты, - Госстат

Темпы роста цен в Украине в апреле ускорились, особенно шагнули вперед цены на продукты питания.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Украине в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 22,4%. Это существенно повлияло на общий уровень потребительской инфляции, которая по итогам апреля, согласно данным Госстата, достигла 16,4%. Об этом пишет Фокус в материале "Жить дорого. Как и почему растут цены в Украине".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В апреле 2022 по сравнению с прошлогодними апрельскими показателями существенно выросли в цене овощи — на 67,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 26,3%, макаронные изделия — на 24,3%. Масло подорожало на 23,9%, фрукты — на 23,5%, рыба и продукты из нее — на 22,1%.

Также больше всего подорожали рис, фрукты, продукты переработки зерновых. К слову, доля продуктов питания в индексе потребительских цен оценивается НБУ на уровне порядка 43,6%.

В Нацбанке подчеркнули, что темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 19,3% (в марте этот показатель составлял 16,6%). Быстрее дорожали молочные, мясные, рыбные и мучные изделия.

Также увеличиваются темпы роста цен на товары со значительной составляющей импорта в себестоимости — возможности поставок сузились, на некоторых складах были утрачены запасы. Это, в частности, кофе, чай, соки, шоколад, специи, сухофрукты.

Важно

Пора сажать. Угрожает ли Украине дефицит картофеля в 2022 году

Непродовольственные товары в апреле подорожали на 6,6% (год к году), хотя еще в марте цены выросли на 3,6%.

"Ускорилось подорожание лекарств и ряда товаров личного ухода из-за роста затрат на их производство и сбыт, а также увеличение спроса украинцев на первоочередные товары", — отметили в НБУ.

Электроника и товары для дома (посуда, мебель и бытовая техника) дорожали в апреле из-за отложенного спроса и ограниченного предложения на фоне физического уничтожения запасов продукции.

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский говорил, что Украине в этом году придется импортировать рис и овощи из-за боевых действий на юге страны.

Подробнее о причинах подорожания товаров и прогнозах на этот счет читайте в статье Фокуса "Жить дорого. Как и почему растут цены в Украине".