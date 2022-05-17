Інфляцію в Україні розкручують ціни на продукти, — Держстат

Темпи зростання цін в Україні у квітні прискорилися, особливо зробили крок уперед ціни на продукти харчування.

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В Україні у квітні 2022 року порівняно з квітнем 2021 року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 22,4%. Це суттєво вплинуло на загальний рівень споживчої інфляції, яка за підсумками квітня, за даними Держстату, досягла 16,4%. Про це пише Фокус у матеріалі "Жити дорого. Як і чому зростають ціни в Україні".

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У квітні 2022 року порівняно з минулорічними квітневими показниками суттєво зросли в ціні овочі — на 67,2%, хліб і хлібобулочні вироби — на 26,3%, макаронні вироби — на 24,3%. Олія подорожчала на 23,9%, фрукти – на 23,5%, риба та продукти з неї – на 22,1%.

Також найбільше подорожчали рис, фрукти, продукти переробки зернових. До речі, частка продуктів харчування в індексі споживчих цін оцінюється НБУ на рівні приблизно 43,6%.

У Нацбанку наголосили, що темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилися до 19,3% (у березні цей показник становив 16,6%). Швидше дорожчали молочні, м'ясні, рибні та борошняні вироби.

Також збільшуються темпи зростання цін на товари зі значним складником імпорту в собівартості — можливості постачання звузилися, на деяких складах було втрачено запаси. Це, зокрема, кава, чай, соки, шоколад, спеції, сухофрукти.

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Непродовольчі товари у квітні подорожчали на 6,6% (рік до року), хоча ще в березні ціни зросли на 3,6%.

"Прискорилося подорожчання ліків і низки товарів особистого догляду через зростання витрат на їх виробництво та збут, а також збільшення попиту українців на першочергові товари", — зазначили в НБУ.

Електроніка та товари для дому (посуд, меблі та побутова техніка) дорожчали у квітні через відкладений попит та обмежену пропозицію на тлі фізичного знищення запасів продукції.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський говорив, що Україні цьогоріч доведеться імпортувати рис та овочі через бойові дії на півдні країни.

Детальніше про причини подорожчання товарів і прогнози з цього приводу читайте у статті Фокусу "Жити дорого. Як і чому зростають ціни в Україні".