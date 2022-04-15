Україні цьогоріч доведеться імпортувати овочі та рис, – Мінагрополітики
Аграрії переходять на дешеві культури через бойові дії. Щоб не було дефіциту продуктів, у країні збільшать посівні площі під овочі з "борщового набору".
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Україні цьогоріч доведеться імпортувати рис та овочі через бойові дії на півдні країни. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю "Економічній правді".
Міністр зазначив, що в Україні достатньо запасів овочів, але виростити їх значно дорожче, ніж зернові. У Херсоні та Миколаєві вирощували овочі на поливі, але всі системи там окупували російські військові. За таких умов аграрії не вирощуватимуть дорогі культури, продовжив він.
"Ніхто їх не змусить. І ми їх не змусимо. Гаслами тут не допоможеш. Тим більше, овочі — це не критична історія", — зазначив міністр.
За словами Сольського, схожа історія з рисом. У Кілійському районі Одеської області фермери переорієнтувалися на інші культури, щоб скоротити вкладення цього сезону.
"Рис заходитиме у необхідному обсязі, але цього року буде імпортний, як і овочі. В умовах війни потрібно працювати з тим, з чим працювати легше", — резюмував міністр.
Посіви під овочі з "борщового набору" збільшать
Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький 12 квітня заперечив дефіцит овочів на внутрішньому ринку України. Цьогоріч на заході та в центрі збільшать площі під овочі з "борщового набору" — капусту, моркву, буряк і картоплю.
"Це перекриє часткове зменшення виробництва на півдні та сході, щоб усіх українців забезпечити овочевою продукцією", — наголосив він.
Фокус раніше писав, що в Україні за час війни з РФ найбільше подорожчали фрукти й овочі. За окремими категоріями ціни зросли більш ніж на 20%.
В Офісі президента України говорили, що країні вистачить на 3-5 років запасів пшениці, кукурудзи й олії. Цьогорічні аграрії хочуть зібрати майже 70% торішнього врожаю.
Через постійні обстріли армії РФ, в Україні спостерігається дефіцит палива. Азербайджан зголосився допомогти Україні в постачанні нафтопродуктів, минулого року частка цієї країни в загальному обсязі імпорту нафти склала 70,8%.