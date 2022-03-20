"Себе ми точно прогодуємо". В Офісі Президента оцінили запаси продуктів в Україні
Україна поставила за мету зібрати 70% від торішнього врожаю. В країні запустили комплексну програму підтримки посівної, включаючи пільгове фінансування аграріїв.
Запасів базових харчових продуктів: пшениці, кукурудзи, олії та інших на українських складах вистачить на 3-5 років. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону.
"Себе ми точно прогодуємо", — зазначив Шурма.
Попри військові дії, аграрії України готуються до посівної. Цього року Україна поставила за мету зібрати приблизно 70% торішнього врожаю.
"Наша мета — зберегти врожай як мінімум на рівні 70% цього року, попри ситуацію", — сказав Шурма.
Для цього в Україні запустили комплексну програму підтримки посівної, включаючи пільгове фінансування аграріїв.Важливо
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через війну в Україні близько 30% економіки повністю або тимчасово не працює. Про це свідчать попередні дані щодо сплати податків.
Водночас дефолт Україні не загрожував і зараз не загрожує. Боргове навантаження нашої країни не таке велике, і борги акуратно обслуговують.
Раніше Фокус писав про те, якою буде посівна 2022 року і як працюють українські аграрії під час війни. Регіони, охоплені війною, сьогодні випадають із сільгоспвиробництва, в інших сільгоспвиробники страждають від нестачі ресурсів для початку посівної — палива, запчастин для сільгосптехніки та робочої сили через відплив людей до лав збройних сил та тероборони.