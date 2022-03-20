"Себе ми точно прогодуємо". В Офісі Президента оцінили запаси продуктів в Україні

Україна поставила за мету зібрати 70% від торішнього врожаю. В країні запустили комплексну програму підтримки посівної, включаючи пільгове фінансування аграріїв.

Запасів базових харчових продуктів: пшениці, кукурудзи, олії та інших на українських складах вистачить на 3-5 років. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Себе ми точно прогодуємо", — зазначив Шурма.

Попри військові дії, аграрії України готуються до посівної. Цього року Україна поставила за мету зібрати приблизно 70% торішнього врожаю.

"Наша мета — зберегти врожай як мінімум на рівні 70% цього року, попри ситуацію", — сказав Шурма.

Для цього в Україні запустили комплексну програму підтримки посівної, включаючи пільгове фінансування аграріїв.

Важливо

Війна та голод. Чого чекати в разі втрати українського врожаю-2022

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через війну в Україні близько 30% економіки повністю або тимчасово не працює. Про це свідчать попередні дані щодо сплати податків.

Водночас дефолт Україні не загрожував і зараз не загрожує. Боргове навантаження нашої країни не таке велике, і борги акуратно обслуговують.

Раніше Фокус писав про те, якою буде посівна 2022 року і як працюють українські аграрії під час війни. Регіони, охоплені війною, сьогодні випадають із сільгоспвиробництва, в інших сільгоспвиробники страждають від нестачі ресурсів для початку посівної — палива, запчастин для сільгосптехніки та робочої сили через відплив людей до лав збройних сил та тероборони.