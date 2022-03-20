"Себя мы точно прокормим". В Офисе президента оценили запасы продуктов в Украине

Украина поставила своей целью собрать 70% от прошлогоднего урожая. В стране запустили комплексную программу поддержки посевной, включая льготное финансирование аграриев.

Запасов базовых продуктов питания: пшеницы, кукурузы, растительного масла и других на украинских складах хватит на 3-5 лет. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона.

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"Себя мы точно прокормим", — отметил Шурма.

Несмотря на военные действия, аграрии Украины готовятся к посевной. В этом году Украина поставила своей целью собрать примерно 70% прошлогоднего урожая.

"Наша цель – сохранить урожай как минимум на уровне 70% в этом году, несмотря на ситуацию", – сказал Шурма.

Для этого в Украине запустили комплексную программу поддержки посевной, включая льготное финансирование аграриев.

Важно

Война и голод. Чего ждать в случае потери украинского урожая-2022

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за войны в Украине около 30% экономики полностью или временно не работает. Об этом свидетельствуют предварительные данные уплаты налогов.

В то же время, дефолт Украине не угрожал и сейчас не угрожает. Долговая нагрузка нашей страны не настолько велика, и долги аккуратно обслуживаются.

Ранее Фокус писал о том, какой будет посевная 2022 и как работают украинские аграрии во время войны. Регионы, охваченные войной, сегодня выпадают из сельхозпроизводства, в других сельхозпроизводители страдают от нехватки ресурсов для начала посевной — топлива, запчастей для сельхозтехники и рабочей силы из-за оттока людей в ряды вооруженных сил и теробороны.