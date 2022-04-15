Украине в этом году придется импортировать овощи и рис, – Минагрополитики

Аграрии переходят на дешевые культуры из-за боевых действий. Чтобы не было дефицита продуктов, в стране увеличат посевные площади под овощи из "борщевого набора".

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Украине в этом году придется импортировать рис и овощи из-за боевых действий на юге страны. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью "Экономической правде".

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Министр отметил, что в Украине достаточно запасов овощей, но вырастить их значительно дороже, чем зерновые. В Херсоне и Николаеве выращивали овощи на поливе, но все системы там оккупировали российские военные. В таких условиях аграрии не будут выращивать дорогие культуры, продолжил он.

[ + – ] Минагрополитики исключило дефицит овощей в Украине

"Никто их не заставит. И мы их не заставим. Лозунгами здесь не поможешь. Тем более, овощи — это не критическая история", — отметил министр.

По словам Сольского, схожая история и с рисом. В Килийском районе Одесской области фермеры переориентировались на другие культуры, чтобы сократить вложения в этом сезоне.

"Рис будет заходить в необходимом объеме, но в текущем году будет импортный, как и овощи. В условиях войны нужно работать с тем, с чем работать легче", – резюмировал министр.

Посевы под овощи из "борщевого набора" увеличат

Замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий 12 апреля исключил дефицит овощей на внутреннем рынке Украины. В этом году на западе и в центре увеличат площади под овощи из "борщевого набора" – капусту, морковь, свеклу и картофель.

"Это перекроет частичное уменьшение производства на юге и востоке, чтобы всех украинцев обеспечить овощной продукцией", – подчеркнул он.

Фокус ранее писал, что в Украине за время войны с РФ больше всего подорожали фрукты и овощи. По отдельным категориям цены выросли более, чем на 20%.

В Офисе президента Украины говорили, что стране хватит на 3-5 лет запасов пшеницы, кукурузы и растительного масла. Аграрии в этом году хотят собрать около 70% прошлогоднего урожая.

Из-за постоянных обстрелов армии РФ, в Украине наблюдается дефицит топлива. Азербайджан вызвался помочь Украине в поставках нефтепродуктов, в прошлом году доля этой страны в общем объеме импорта нефти составила 70,8%.