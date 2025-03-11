Как быстро разморозить продукты: эксперты назвали наиболее эффективные и безопасные способы

Существует несколько наиболее быстрых способов разморозить продукты питания, чтобы они не утратили своей пользы.

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Независимо от того, насколько хорошо мы планируем свое время, время от времени каждый из нас сталкивается с необходимостью быстро разморозить продукты, чтобы приготовить их. Увы, некоторые способы разморозки могут негативно сказаться на качестве продуктов, а потому ученые назвали наиболее безопасные и быстрые, пишет ABC News.

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"Опасная зона" для продуктов

По словам ученого в области питания Эммы Беккетт и ученого по безопасности пищевых продуктов Розиты Васкоску, наиболее безопасным способом разморозки продуктов является холодильник. Это позволит избежать попадания продуктов в то, что ученые называют "опасной зоной", когда температура достигает от 5 до 60 градусов по Цельсию.

Эксперты отмечают, когда пища находится в этой зоне, патогенные микроорганизмы могут размножаться и вызывать заболевания. К счастью, правильная разморозка продуктов позволяет сохранить их в безопасности и хорошем качестве.

Доктор Беккетт считает, что разморозка в холодильнике занимает больше времени, но является лучшей для "текстуры, качества и безопасности". Если речь идет о чем-то большом, как курица или индейка, может потребоваться до нескольких дней, однако разморозка чего-то поменьше займет всего несколько часов. Если речь идет о чем-то не слишком большом, как кусок мяса, эксперты советуют доставать продукт утром из морозилки, чтобы иметь возможность приготовить его уже вечером.

Разморозка в микроволновке

Это, пожалуй, самый быстрый способ разморозки, но доктора Васкоску предупреждает, необходимо помнить несколько вещей, чтобы сделать это безопасно.

Эксперты признают, что разморозка в микроволновой печи — практичное решение, особенно, если продукт необходимо приготовить прямо сейчас. Для этого Беккетт рекомендует использовать режим "разморозки" на микроволновой печи, как для мяса, так и для замороженных блюд. Если сразу же поставить замороженный продукт на режим нагрева, мы рискуем приготовить его внешнюю часть еще до того, как внутрення разморозится.

Использование режима размораживания перед приготовлением действительно ускоряет этот процесс. И все же, несмотря на то, что этот метод быстрее, он влияет на структуру, а возможно и вкус продукта, особенно, когда речь идет о мясе. Простыми словами, с точки зрения кулинарии такой вариант менее предпочтителен.

Правила хранения в морозилке

Эксперты предупреждают, что есть еще одна вещь, влияющая на вкус и текстуру продукта, независимо от метода разморозки — речь о хранении в морозильной камере. По словам доктора Беккетт, ожог от заморозки — процесс, когда мясо становится очень жестким и тягучим. Это происходит из-за того, что вода испаряется, а текстура мяса меняется.

Размораживание продуктов в воде

Исследователи предупреждают, следует быть особенно осторожными, выбирая этот метод. По словам доктора Беккета, в таком случае следует выбирать холодную проточную воду, а не стоячую. Застоявшаяся вода создает риск утечки через любую незапечатанную или сломанную упаковку и может стать причиной размножения бактерий.

Эксперты советуют использовать такой способ для разморозки небольших порционных продуктов, запечатанных герметично. Например, для разморозки одного стейка может потребоваться всего около 20-30 минут. В то же время ученые предупреждают, что такой метод требует большого количества воды.

Приготовление замороженного продукта

В зависимости от продукта вы можете пропустить все три вышеперечисленных метода и положить его прямо в кастрюлю для приготовления. По словам Беккетт, некоторые продукты подходят для этого, например, речь идет о полуфабрикатах, таких как котлеты.

Эксперты советуют начать с предварительного разогрева сковороды на среднем огне. Доктор Беккетт также отмечает, что замороженные продукты готовятся примерно на 50% дольше, чем рекомендуемое время приготовления полностью размороженных продуктов.

Как не следует размораживать продукты

Существует еще один метод разморозки: оставить продукт на столешнице. Однако доктор Васкоску говорит, что размораживать потенциально опасную пищу при комнатной температуре дольше четырех часов — это абсолютный "недопустимый" метод.

В список потенциально опасной пищи входят такие продукты как сырое или приготовленное мясо, молочные продукты, яйца, морепродукты, варенный рис, сырые и приготовленные макароны, пророщенные семена, нарезанные фрукты и овощи.

Доктор Беккет говорит, что размораживание на кухонном столе означает, что внешняя часть пищи будет горячей, пока вы ждете, пока внутренняя часть пищи все еще разморозится. Таким образом, вы рискуете развести бактерии на внешней части пищи

Ранее Фокус писал о том, как замораживание продуктов меняет их пищевую ценность.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.