Як швидко розморозити продукти: експерти назвали найефективніші та найбезпечніші способи

Існує кілька найшвидших способів розморозити харчі, щоб вони не втратили своєї користі.

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Незалежно від того, наскільки добре ми плануємо свій час, час від часу кожен з нас стикається з необхідністю швидко розморозити продукти, щоб приготувати їх. На жаль, деякі способи розморожування можуть негативно позначитися на якості продуктів, а тому вчені назвали найбезпечніші та найшвидші, пише ABC News.

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"Небезпечна зона" для продуктів

За словами вченої в галузі харчування Емми Беккетт і вченої з безпеки харчових продуктів Розіти Васкоску, найбезпечнішим способом розморожування продуктів є холодильник. Це дасть змогу уникнути потрапляння продуктів у те, що вчені називають "небезпечною зоною", коли температура сягає від 5 до 60 градусів за Цельсієм.

Експерти зазначають, коли їжа перебуває в цій зоні, патогенні мікроорганізми можуть розмножуватися і викликати захворювання. На щастя, правильне розморожування продуктів дає змогу зберегти їх у безпеці та хорошій якості.

Докторка Беккетт вважає, що розморожування в холодильнику займає більше часу, але є найкращим для "текстури, якості та безпеки". Якщо йдеться про щось велике, як курка чи індичка, може знадобитися до кількох днів, однак розморожування чогось меншого займе всього кілька годин. Якщо йдеться про щось не надто велике, як шматок м'яса, експерти радять діставати продукт зранку з морозилки, щоб мати змогу приготувати його вже ввечері.

Розморожування в мікрохвильовці

Це, мабуть, найшвидший спосіб розморожування, але докторка Васкоску попереджає, необхідно пам'ятати кілька речей, щоб зробити це безпечно.

Експерти визнають, що розморожування в мікрохвильовій печі — практичне рішення, особливо, якщо продукт необхідно приготувати просто зараз. Для цього Беккетт рекомендує використовувати режим "розморожування" на мікрохвильовій печі, як для м'яса, так і для заморожених страв. Якщо відразу ж поставити заморожений продукт на режим нагрівання, ми ризикуємо приготувати його зовнішню частину ще до того, як внутрішня розморозиться.

Використання режиму розморожування перед приготуванням дійсно прискорює цей процес. І все ж, попри те, що цей метод швидший, він впливає на структуру, а можливо, і смак продукту, особливо, коли йдеться про м'ясо. Простими словами, з погляду кулінарії такий варіант не кращий.

Правила зберігання в морозилці

Експерти попереджають, що є ще одна річ, яка впливає на смак і текстуру продукту, незалежно від методу розморожування — ідеться про зберігання в морозильній камері. За словами докторки Беккетт, опік від заморозки — процес, коли м'ясо стає дуже жорстким і тягучим. Це відбувається через те, що вода випаровується, а текстура м'яса змінюється.

Розморожування продуктів у воді

Дослідники попереджають, слід бути особливо обережними, обираючи цей метод. За словами докторки Беккетт, в такому разі слід вибирати холодну проточну воду, а не стоячу. Застояна вода створює ризик витоку через будь-яку незапечатану або зламану упаковку і може стати причиною розмноження бактерій.

Експерти радять використовувати такий спосіб для розморожування невеликих порційних продуктів, запечатаних герметично. Наприклад, для розморожування одного стейка може знадобитися всього близько 20-30 хвилин. Водночас учені попереджають, що такий метод потребує великої кількості води.

Приготування замороженого продукту

Залежно від продукту ви можете пропустити всі три перераховані вище методи та покласти його прямо в каструлю для приготування. За словами Беккетт, деякі продукти підходять для цього, наприклад, йдеться про напівфабрикати, такі як котлети.

Експерти радять почати з попереднього розігріву сковороди на середньому вогні. Докторка Беккетт також зазначає, що заморожені продукти готуються приблизно на 50% довше, ніж рекомендований час приготування повністю розморожених продуктів.

Як не слід розморожувати продукти

Існує ще один метод розморожування: залишити продукт на стільниці. Однак докторка Васкоску каже, що розморожувати потенційно небезпечну їжу за кімнатної температури довше чотирьох годин — це абсолютний "неприпустимий" метод.

До списку потенційно небезпечної їжі входять такі продукти, як сире або приготоване м'ясо, молочні продукти, яйця, морепродукти, варений рис, сирі та приготовані макарони, пророщене насіння, нарізані фрукти та овочі.

Докторка Беккетт каже, що розморожування на кухонному столі означає, що зовнішня частина їжі буде гарячою, поки ви чекаєте, поки внутрішня частина їжі все ще розморозиться. Таким чином, ви ризикуєте розвести бактерії на зовнішній частині їжі

Раніше Фокус писав про те, як заморожування продуктів змінює їхню харчову цінність.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.