Заготовить или купить свежее: как замораживание продуктов меняет их пищевую ценность

Часто, когда нет времени готовить, на выручку приходят заготовки из морозилки: котлеты, вареники, даже замороженные супы. Но когда речь идет о питательном составе продуктов, то способ хранения имеет огромное значение.

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Хотя хранение остатков риса или макарон в холодильнике может привести к образованию резистентного крахмала и повысить потенциальную пользу для здоровья, замораживание продуктов для последующего разогрева не обязательно изменит их питательный состав. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), при хранении в морозильной камере пищевая ценность практически не меняется. Но в конечном итоге все зависит от того, какие именно продукты замораживаются, а также от того, были ли они предварительно бланшированы или приготовлены. Об этом пишет Health.

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"Это зависит от пищи", — говорит диетолог Кристин Киркпатрик . "Некоторые продукты обладают повышенной биодоступностью питательных веществ при воздействии тепла (например, когда их бланшируют или готовят перед заморозкой), в то время как другие могут быть лучше в сыром виде".

Замороженные кристаллы, которые образуются при замораживании чего-либо, являются основной причиной потери определенных питательных веществ, объяснила диетолог и консультант по питанию Келси Коста. "Эти кристаллы могут разрушать клеточные стенки, что приводит к небольшой потере определенных питательных веществ, таких, как витамины C и витамины группы B, которые растворяются в воде", — отмечает диетолог.

Она добавляет, что эти потери обычно очень незначительны, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять, как замораживание продуктов питания может повлиять на их питательный состав.

Влияние заморозки на продукты

Фото: Freepik

Эксперты утверждают, что при правильном подходе замораживание продуктов позволяет сохранить их питательный состав по сравнению с другими методами консервирования.

"Процесс замораживания может в некоторой степени сохранить питательные вещества в пище, замедляя потерю витаминов, которая произошла бы со временем, если бы пища хранилась при комнатной температуре или в холодильнике", — поясняет Коста.

Замороженные фрукты и овощи, например, можно подвергать быстрой заморозке в течение нескольких часов после сбора в момент пика зрелости, что позволяет сохранить все полезные вещества, говорит диетолог Рахаф Аль Бочи. С другой стороны, эксперт отмечает, что свежие продукты могут потерять часть этих питательных веществ за время доставки в продуктовые магазины.

Киркпатрик отсылает к сравнительному исследованию 2017 года по составу питательных веществ свежих, свежезамороженных и свежесохраненных фруктов и овощей. Результаты не показали существенных различий в оценке содержания витаминов. В случаях, когда были обнаружены существенные различия, замороженные продукты превосходили "свежехранящиеся" чаще, чем "свежехранящиеся" превосходили замороженные. Авторы исследования пришли к выводу, что их результаты опровергают мнение о том, что свежие продукты имеют значительно большую пищевую ценность, чем замороженные аналоги.

Важные советы по размораживанию

Фото: Freepik

По словам Аль Бочи, для оптимизации питательных веществ в замороженных продуктах используются следующие методы разогрева: приготовление на пару, приготовление в микроволновой печи, жарка с перемешиванием или жарка на гриле.

"Приготовление на пару — лучший вариант, чем кипячение, поскольку оно снижает вымывание водорастворимых витаминов в воду для приготовления пищи", — говорит Коста.

Киркпатрик указывает на исследование, проведенное в 2015 году с использованием различных методов размораживания брокколи, которое показало меньшую общую потерю питательных веществ при быстром размораживании с использованием микроволнового метода по сравнению с более длительным кипячением. Она объяснила, что, по-видимому, самое важное — это время разморозки.

"Длительное время может негативно повлиять на питательные вещества", — отметила Киркпатрик. "Кипячение в течение более короткого времени, по-видимому, сохраняет каротиноиды в брокколи тогда как размораживание в микроволновой печи оказывает на брокколи отрицательное воздействие".

Советы безопасности при замораживании продуктов

Фото: Freepik

Общие рекомендации по безопасности при замораживании продуктов включают бланширование овощей перед заморозкой, хранение замороженных продуктов при температуре 0 градусов по Фаренгейту и использование всех замороженных продуктов в течение рекомендуемого срока хранения для сохранения наивысшего уровня пищевой ценности.

Замороженные фрукты и овощи, в частности, следует употребить в течение 8–12 месяцев для сохранения их оптимального качества, но даже более длительное хранение этих продуктов в морозильнике не приведет к возникновению проблем с безопасностью пищевых продуктов.

"Также стоит отметить, что замороженные продукты следует сразу же помещать в морозильник, как только вы вернулись из продуктового магазина", — рассказала Джилл Робертс, доктор философии, специализирующаяся на безопасности пищевых продуктов в Колледже общественного здравоохранения Университета Южной Флориды. Она добавила, что свежеприготовленные продукты, которые вы собираетесь заморозить, следует замораживать в течение двух часов после приготовления.

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Робертс рекомендует размораживать замороженные продукты в холодильнике, в микроволновой печи или в процессе приготовления. "Никогда не размораживайте продукты на столешнице или в раковине с теплой водой, так как там быстро размножаются микробы", — отметила эксперт.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.