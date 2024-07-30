Консервировать, квасить или морозить: как заготовить овощи, чтобы сохранить пользу

Пришло время, когда хозяйки скупают лучшие сезонные овощи, чтобы заготовить их, и лакомиться в холодное время года. Однако как лучше всего это сделать, чтобы сохранить не только их вкус, но и пользу. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Татьяна Кихтева рассказывает, какой способ поможет сохранить питательные вещества и пользу овощей и фруктов.

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Рынки и прилавки магазинов пестрят разнообразными душистыми цветными овощами, фруктами и зеленью, однако сезон короткий и скоро их станет намного меньше. Кто-то сохраняет сезонные продукты с помощью консервации, кто-то квасит, а кто-то замораживает. Фокус спросил у диетолога Татьяны Кихтевой, как заготовить сезонные овощи на зиму, чтобы сохранить их пользу и вкус.

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Диетолог дала несколько советов, которые помогут заготовить сезонные овощи на зиму, сохранив их пользу и питательные вещества.

Выбирайте свежие продукты

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"Выбирайте спелые, неповрежденные фрукты и овощи без пятен и синяков. Бережно мойте и тщательно высушивайте все продукты перед хранением, чтобы предотвратить появление плесени и гниения. Используйте соответствующие контейнеры и материалы, такие как полиэтиленовые пакеты, стеклянные банки или вакуумные пакеты, чтобы сохранить свежесть", — советует Татьяна Кихтева.

Хранить продукты нужно в надлежащих условиях, учитывая температуру, влажность и уровень освещения. "Так, корневые погреба идеально подходят для хранения выносливых овощей и некоторых фруктов. Поддерживайте температуру в пределах от 0 до 4°С и высокую влажность, чтобы предотвратить высыхание продуктов. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха, чтобы предотвратить образование плесени", — говорит диетолог.

Продукты, которые можно хранить в погребах:

морковь, картофель, свекла, репа и пастернак;

капуста, брюссельская капуста и кольраби;

Фото: Freepik

"Яблоки и груши храните отдельно от овощей, чтобы избежать газа этилена, который они выделяют, ведь он может ускорить созревание", — отмечает Татьяна Кихтева.

Холодильник подходит для многих видов фруктов и овощей. Установите в холодильнике температуру от 0 до 4°C и используйте ящики для хрустящих продуктов, чтобы поддерживать влажность.

Продукты для хранения в холодильнике:

лиственная зелень: салат, шпинат, капуста и мангольд;

ягоды: клубника, черника и малина;

перец и огурцы храните в полиэтиленовых пакетах или контейнерах для поддержания влажности.

Как замораживать овощи и фрукты

Фото: Freepik

Замораживание сохраняет питательную ценность и вкус большинства фруктов и овощей. Попробуйте сначала процесс бланширования — немного отварите овощи, а затем погрузите их в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления перед замораживанием. Используйте герметичные контейнеры или вакуумные пакеты, чтобы предотвратить ожоги при замораживании.

Продукты которые подойдут для замораживания:

Ягоды: черника, клубника и малина (можно замораживать непосредственно). Овощи: зеленая фасоль, горох, кукуруза, брокколи и шпинат (перед замораживанием бланшируйте).

Косточковые фрукты: персики, сливы и вишни (перед заморозкой очистите от косточек и нарежьте).

Как консервировать?

Фото: Freepik

"Консервирование предусматривает консервирование продуктов в банках с помощью тепловой обработки для уничтожения бактерий. Консервирование может быть на водяной бане: подходит для продуктов с высоким содержанием кислоты, таких как фрукты, помидоры и соленья", — говорит Татьяна Кихтева. "Консервирование под давлением необходимо для низкокислотных продуктов, таких как овощи, мясо и супы".

Консервировать можно:

Фрукты: яблочное пюре, персики, груши и ягоды.

Овощи: помидоры, стручковая фасоль, огурцы, перец.

Сушка

"Сушка удаляет влагу из фруктов и овощей, продлевая срок их хранения", — говорит диетолог. "Сушить можно на солнце — это подходит для жаркого, сухого климата или в духовке на самой низкой температуре".

Для сушки используют также специальные приборы, например, дегидратор для пищевых продуктов, который также классно подойдет и обеспечит стабильные результаты.

Фото: Freepik

Продукты которые можно сушить:

фрукты: яблоки, груши, сливы и бананы;

овощи: помидоры, болгарский перец, грибы и зелень.

"Если у вас нет подвала, вы можете использовать прохладное темное место, например, гараж или кладовку", — советует Татьяна Кихтева.

Полезные советы от диетолога

Картофель храните в темном прохладном месте в бумажных или в мешках из мешковины.

Лук и чеснок разложите в сетчатые мешки или заплетите и подвесьте в прохладном, сухом месте.

Кабачки храните при комнатной температуре в темном, хорошо проветриваемом помещении.

Яблоки храните в темном прохладном месте, отдельно завернутыми в бумагу, чтобы предотвратить образование синяков.

Напомним, рецепт бочковых хрустящих огурцов.

Ранее Фокус писал о том, как заготовить ягоды без варки.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту